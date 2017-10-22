Chị em chẳng những không chỉ trích hay lên án mà còn vô cùng thích thú, ao ước có một "cô bồ nhí" đáng yêu như vậy.

Mới đây, một cô vợ trẻ đã đăng tải tâm sự đầy ấm ức về "kẻ thứ ba" sống ngay trong nhà, suốt ngày giành chồng với mình, không cho ôm ấp hay thậm chí xô ngã, dứt khoát không cho lại gần.

"Đây, đẻ con gái đây mấy mẹ, mang nặng đẻ đau nó, sinh nó ra nhìn y hệt ba nó giờ lại còn giành chồng với mình nữa nè. Mình ôm ba nó thôi mà nó cũng không cho. Này là còn đỡ đó, mọi hôm là đứng lên, xô mình ra thẳng luôn", cô vợ "ấm ức" giãi bày.

Tâm sự của mẹ trẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, rất nhiều chị em cũng có hoàn cảnh tương tự vì cô con gái suốt ngày quấn lấy bố, coi bố như vật báu của riêng mình.

"Chồng phải thương và quan tâm con gái thế nào thì nó mới quấn quýt như vậy chứ. Các chị có chồng như vậy thật hạnh phúc quá", bạn Như Quỳnh bày tỏ.

Bạn M.N. bình luận: "Con gái mình mới 16 tháng thôi mà lúc nào cũng ôm ba cứng ngắc, mẹ mà đụng vào là hất tay mẹ ra ngay. Đúng là phận đẻ thuê nhỉ các chị em".

Tuy ấm ức là thế, các chị em đều có chung quan điểm, lấy được người chồng lúc nào cũng quan tâm và gần gũi con cái là niềm hạnh phúc lớn lao không thứ gì có thể so sánh được.