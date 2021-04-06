Vượt mốc 500 cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt, Vinamilk gia tăng trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng

Cùng với sự phát triển của website thương mại điện tử giacmosuaviet.com.vn, kênh Cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt không chỉ là sự lựa chọn thân thuộc của hàng triệu người tiêu dùng Việt khi tìm mua các sản phẩm sữa và thức uống dinh dưỡng , mà còn mang đến những trải nghiệm mua sắm chất lượng và nhiều tiện ích nhất.

Năm 2020, mặc dù gặp những ảnh hưởng nhất định từ dịch Covid-19, nhưng số lượng cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt liên tục gia tăng và chính thức vượt mốc 500 cửa hàng vào đầu năm 2021. Giờ đây, tại bất cứ đâu, người tiêu dùng cũng có thể dễ dàng chọn mua các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk cho tất cả thành viên trong gia đình tại Giấc Mơ Sữa Việt.

Với mong muốn tất cả người tiêu dùng Việt từ Bắc vào Nam, từ thành thị đến nông thôn, miền núi hay hải đảo đều có thể tiếp cận các sản phẩm giàu dinh dưỡng, chất lượng, Vinamilk đã phát triển một hệ thống phân phối rộng khắp, trải dài 63 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, hệ thống cửa hàng mang tên Giấc Mơ Sữa Việt được đầu tư mạnh từ năm 2016 đã liên tục phát triển trong nhiều năm qua về cả độ phủ lẫn chất lượng phục vụ.

Tại các cửa hàng Vinamilk Giấc Mơ Sữa Việt, người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy nhiều sản phẩm sữa và thức uống dinh dưỡng cho cả gia đình

Gia tăng trải nghiệm, thuận tiện hơn khi mua sắm đa kênh

Bên cạnh việc gia tăng số lượng cửa hàng, hệ thống Vinamilk Giấc Mơ Sữa Việt cũng ngày càng hoàn thiện chất lượng để mang đến trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho khách hàng.

Từ năm 2016, khi Vinamilk tiên phong đưa vào sử dụng website thương mại điện tử www.giacmosuaviet.com.vn để đáp ứng nhu cầu mua sắm online của người tiêu dùng. Ngay từ thời điểm đó, Vinamilk cũng đã áp dụng mô hình tiếp cận đa kênh (omni-channel), để tích hợp các lợi ích cho người tiêu dùng trên cả 2 kênh mua sắm là online và tại cửa hàng, giúp trải nghiệm mua sắm được xuyên suốt và gia tăng lợi ích tối đa.

Người tiêu dùng sẽ được tích hợp các lợi ích trên cả 2 kênh mua sắm online và tại cửa hàng

Khi khách hàng mua sắm trên kênh online, hệ thống sẽ xử lý để điều phối từ cửa hàng gần nhất, sản phẩm nhanh chóng được vận chuyển đến tận tay khách hàng, đảm bảo chất lượng, vị ngon kể cả với các sản phẩm lạnh như kem, sữa chua… Ngược lại, khi nhận được thông tin về sản phẩm mới hoặc các ưu đãi qua kênh online, khách hàng có thể đến ngay cửa hàng gần nhất để trải nghiệm, nhận khuyến mãi và tìm hiểu thêm sản phẩm mới…

Một điểm đến, nhiều tiện ích

Tại hệ thống Vinamilk Giấc Mơ Sữa Việt, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm tất cả các mặt hàng dinh dưỡng cần thiết cho cả gia đình với danh mục hơn 200 sản phẩm. Từ sữa bột cho trẻ em, sữa bột người lớn, các dòng sữa tươi, sữa chua, nước trái cây, sữa hạt, kem, v.v… Sản phẩm luôn mới, được bảo quản tốt trong điều kiện “chuẩn” của Vinamilk quy định nhất là sữa chua và kem... Đặc biệt các sản phẩm vừa ra mắt thị trường của Vinamilk đều xuất hiện “thần tốc” trên kệ của Giấc Mơ Sữa Việt để khách hàng có thể chọn lựa.

Các sản phẩm mới của Vinamilk đều nhanh chóng xuất hiện trên kệ cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt

Bên cạnh đó, hệ thống cửa hàng cũng thường xuyên áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, gia tăng thêm giá trị cho người tiêu dùng. Như trong tháng 4/2021, mừng sự kiện Vinamilk vượt mốc 500 cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt, khi mua sắm tại hệ thống cửa hàng, người tiêu dùng sẽ được giảm 50.000 đồng cho đơn hàng từ 500.000 đồng cùng rất nhiều các ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho kênh Giấc Mơ Sữa Việt. Bên cạnh đó, chương trình Khách hàng thân thiết hàng năm sẽ mang đến những món quà đặc biệt cho Khách hàng nhân dịp sinh nhật, Lễ, Tết với những mức chiết khấu vô cùng ấn tượng.

Nhiều chương trình khuyến mại đặc biệt đang diễn ra trong tháng 4 này để chúc mừng sự kiện Vinamilk vượt mốc 500 cửa hàng