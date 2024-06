Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (24 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Số tài sản bị mất trộm là 490 triệu đồng. Bị hại trong vụ mất trộm là ông L.Q.V (sinh 1965, cư trú khu phố 3, phường Mỹ Phước), là cha chồng của Hạnh.

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và 490 triệu đồng trộm của cha chồng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 19/6, anh L.N.Đ (sinh năm 1990, quê Cà Mau) rủ em dâu tên Hạnh đi cùng đến ngân hàng rút 490 triệu đồng. Sau khi rút tiền về, Đ đưa cho cha ruột là ông L.Q.V (cha chồng Hạnh) cất giữ trong cốp xe dựng trong hiên nhà.

Khi ông V tìm chìa khóa xe để lấy tiền thì không thấy. Ông V điện thoại cho anh Đ và Hạnh đến nhà. Khi vào nhà, tìm thấy chìa khóa xe nên Hạnh nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Lợi dụng sơ hở của cha và anh chồng, Hạnh đã lấy số tiền trên đưa cho bạn nhờ cất giùm.

Sau khi tìm không có chìa khóa xe nên ông V và anh Đ cạy yên xe lên thì phát hiện túi tiền cất trong cốp xe bị mất nên trình báo Công an.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã mời Hạnh lên làm việc và Hạnh thừa nhận toàn bộ hành vi lấy trộm tiền của cha chồng. Vụ việc đang được xử lý theo trình tự của pháp luật.

