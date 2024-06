Theo anh Hậu, tìm hiểu trong đoạn clip em H. bị nhóm bạn đánh thì sự việc xảy ra ở một cánh đồng cách nhà khoảng 3km, sau đó gia đình anh Hậu đã trình báo công an và nhà trường. Đến nay em H. rời khỏi nhà đã hơn 20 ngày, gia đình vẫn chưa có thông tin gì về em này.

Hình ảnh cho thấy người đang quỳ chính là em H - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an xã Viên An cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình và đang vào cuộc xác minh.

Ai biết hoặc đang cưu mang em H. xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0962344662 (anh Hậu), gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày tối 16/6, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết sau thời gian tích cực xác minh và truy tìm, lực lượng công an đã tìm thấy nữ sinh "mất tích bí ẩn" sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn TP Châu Đốc.

Nơi tìm thấy là tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Hiện, lực lượng chức năng đã đưa nữ sinh này về và bàn giao cho gia đình.

Lực lượng chức năng đã đưa nữ sinh “mất tích bí ẩn” từ Đồng Nai về An Giang và bàn giao cho gia đình - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vào ngày 4/6, gia đình của nữ sinh N.T.B.A (SN 2009) đã đến Công an TP Châu Đốc trình báo vụ việc con gái mình bị mất tích sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại hội đồng thi Trường THPT Thủ Khoa Nghĩa, TP Châu Đốc.

Ngoài ra, gia đình A. còn đăng tải hình ảnh con gái lên mạng xã hội nhờ sự giúp đỡ. Sau đó, nhiều tài khoản Facebook đăng tin đã tìm thấy nữ sinh này đang ở Campuchia và kêu người nhà nữ sinh liên hệ qua số điện thoại di động. Tuy nhiên, tất cả đều là thông tin giả mạo.