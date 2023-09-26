Ngày 26/9, tàu SAR 272 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 tại TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa 10 ngư dân trên tàu cá BL 93279 TS trôi dạt trên biển vào bờ an toàn.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng 5 giờ cùng ngày, tàu cá BL 93279 TS đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Côn Đảo thì gặp nạn. Tàu cá bị chết máy và trôi dạt tự do.

Lúc này trên tàu cá có 10 ngư dân. Do sóng to, nhận định tàu cá sẽ bị chìm, nên thuyền trưởng liên lạc với lực lượng chức năng cầu cứu.

Bàn giao ngư dân bị nạn cho cơ quan chức năng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị Đài Thông tin Duyên hải Hồ Chí Minh phát báo thông tin cho các phương tiện hoạt động trong khu vực để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, Trung tâm đã điều tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 272 đang ứng trực tại Côn Đảo ra hiện trường.

Các lực lượng cứu hộ đã cứu được toàn bộ 10 ngư dân tàu BL 93279 TS chuyển lên tàu SAR 272 an toàn - Ảnh: Báo Nhân Dân

Đến 10 giờ 45 phút, ngày 26/9, dưới sự chỉ huy của tàu SAR 272, các lực lượng tại hiện trường đã cứu được toàn bộ 10 ngư dân tàu BL 93279 TS chuyển lên tàu SAR 272 an toàn. Trên tàu SAR 272, những ngư dân trên được chăm sóc y tế, ăn uống để có sức khỏe.

Hiện tại, tàu SAR 272 cập cảng Bến Đầm-Côn Đảo an toàn và bàn giao 10 ngư dân bị nạn cho lực lượng chức năng tại Côn Đảo.

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