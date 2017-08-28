Vụ sát hại thai phụ, chủ tiệm thuốc tây ở Đồng Nai: Bắt nóng nghi phạm sau vài giờ lẫn trốn

Đời sống 28/08/2017 09:33

Tối hôm qua 27/8, nghi can trong vụ việc gây rúng động, sát hại thai phụ - chủ tiệm thuốc tây ở Đồng Nai và làm 1 người khác bị thương xảy ra cùng ngày trên địa bàn, đã bị công an truy xét, bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, nghi can gây ra vụ việc là Nguyễn Trọng Đức (32 tuổi), đã bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Vụ sát hại thai phụ, chủ tiệm thuốc tây ở Đồng Nai: Bắt nóng nghi phạm sau vài giờ lẫn trốn - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Facebook

Nạn nhân tử vong trong vụ án là chị Bùi Thị Nhàn (26 tuổi), người bị thương là ông Đào Xuân Kiêu (53 tuổi) - là cha chồng của chị Nhàn, cả hai cùng ngụ tại tổ 10, khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Vụ sát hại thai phụ, chủ tiệm thuốc tây ở Đồng Nai: Bắt nóng nghi phạm sau vài giờ lẫn trốn - Ảnh 2
Công an địa phương có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc - Ảnh: Thời Đại

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Đức mang khẩu trang điều khiển xe máy đến hiệu thuốc của chị Nhàn mua thuốc rồi "xin đểu" nhưng không được. Lúc này, Đức bất ngờ rút con dao thủ sẵn trong người đâm chị Nhàn khiến chị gục ngay tại chỗ sau khi kêu cứu được vài tiếng.

Nghe tiếng hô hoán kêu cứu, ông Kiên ở trong nhà liền chạy lên xem xét tình hình thì bị Đức dùng dao đang cầm trên tay đâm vào người ông.

Vụ sát hại thai phụ, chủ tiệm thuốc tây ở Đồng Nai: Bắt nóng nghi phạm sau vài giờ lẫn trốn - Ảnh 3
Sau nhiều giờ lẫn trốn, nghi phạm gây ra vụ việc đã bị bắt giữ - Ảnh: Thời Đại

Sau khi gây án, Đức liền lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Người dân xung quanh phát hiện sự việc và đưa hai nạn nhân đi cấp cứu ngay lập tức nhưng vì vết thương quá nặng nên chị Nhàn đã tử vong. Được biết, chị Nhàn đã có 2 con và hiện đang mang thai đứa con thứ ba.

Chỉ sau vài giờ vụ việc xảy ra, Công an huyện Vĩnh Cửu cùng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp điều tra và tìm ra nghi can của vụ án.

 

Từ khóa:   án mạng đồng nai giết người

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