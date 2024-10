Vụ nổ bình gas ở TP.HCM: Người phụ nữ bỏng 95% đang mang thai 26 tuần, tiên lượng dè dặt

Chiều 18/10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây đang nỗ lực điều trị cho bệnh nhân bị bỏng rất nặng trong vụ nổ bình gas phòng trọ ở TPHCM, xảy ra sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, bệnh nhân là chị L.T.H.C. (33 tuổi), nhập viện trong tình trạng bỏng lửa gas 95% độ 2-3, 40% độ 3 toàn thân. Bệnh nhân đang mang thai 26 tuần, con thứ 4.

Hiện tại, bệnh nhân bị sốc bỏng nặng, mạch và huyết áp không đo được, đang điều trị tích cực tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, tiên lượng dè dặt.

Theo bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ nạn nhân trong vụ nổ bình gas phòng trọ ở TPHCM đang mang thai 26 tuần, bị sốc bỏng nặng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 4h cùng ngày, người dân sinh sống trong hẻm trên đường Tô Ngọc Vân (phường Tam Bình, TP Thủ Đức) nghe tiếng nổ nên chạy đi kiểm tra. Sau đó, mọi người phát hiện chị L.T.H.C. (33 tuổi) bị bỏng nặng, đang kêu cứu trong phòng trọ nên nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, chị C. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều tra. Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bình gas trong phòng trọ bị nổ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ bình gas ở nhà trọ tại phường Tam Bình, TP Thủ Đức - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Một số người dân cho biết, chị C. đang mang bầu 23 tuần, thuê phòng trọ sống cùng với chồng và một con nhỏ. Thời điểm xảy ra vụ việc, người chồng đi làm bốc xếp trong Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, còn người con đã gửi về quê.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Manh mối bất ngờ từ cậu bé chăn bò giúp phá án vụ nghịch tử giết mẹ, chôn xác ở vườn điều Ngày 18/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án con trai giết mẹ rồi chôn xác sau vườn điều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-no-binh-gas-o-tphcm-nguoi-phu-nu-bong-95-ang-mang-thai-26-tuan-tien-luong-de-dat-704789.html