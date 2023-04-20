Vụ nhiều người tố cáo sản phẩm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB: Mẹ bồng bế con 8 tháng tuổi chen chúc trong dòng người

Nhiều người cao tuổi và phụ nữ đang chăm con nhỏ đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tố cáo sản phẩm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB.

Dẫn nguồn tin từ VTC News, khoảng 9h sáng nay (20/4), có hàng trăm người đã tập trung đối diện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, họ củng cố hồ sơ tố cáo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) liên kết với bảo hiểm Manulife có dấu hiệu chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Bà Xuân viết đơn trình báo sự việc - Ảnh: VTC News Bà Lý Thị Thanh Xuân (68 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) được nhân viên Ngân hàng SCB và Manulife tư vấn mua sản phẩm Tâm An Đầu Tư để tiết kiệm lấy lãi. Bà đã dùng số tiền tiết kiệm 266 triệu đồng để dành mua thuốc chữa bệnh ung thư vú và tuyến giáp rồi "rót" vào sản phẩm Tâm An Đầu Tư. Tuy nhiên, sau đó bà phát hiện tiền của mình đã được dùng để mua bảo hiểm nhân thọ.

Chị Thanh Xuân bế theo con nhỏ đến tố cáo công ty Manulife - Ảnh: Báo Dân Trí Chị Nguyễn Thanh Xuân (ngụ quận 3) bế theo con nhỏ 8 tháng tuổi đi tố cáo. Chị đã bị nhân viên ngân hàng và công ty bảo hiểm tư vấn sai sự thật và đầu tư vào sản phẩm Tâm An Đầu Tư 200 triệu đồng. Trong khi đó, bản thân chị và gia đình cũng đang gặp khó khăn vì mắc khoản nợ hơn 800 triệu đồng chưa trả hết. Theo thống kê của nhóm người dân tố cáo trưa 20/4, chỉ riêng nhóm này đã có gần 330 nạn nhân với số tiền đổ vào sản phẩm Tâm An Đầu Tư là gần 62 tỷ đồng, chưa kể những nhóm nạn nhân khác.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận 34 bộ hồ sơ từ khách hàng tố cáo, phản ánh về việc đi gửi tiền tiết kiệm SCB nhưng được "hô biến" sang Công ty Manulife. Phía Công an TPHCM cho biết đơn và tài liệu trên sẽ được báo cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đông đảo người dân đến trình báo bị lừa - Ảnh : Báo Dân Trí Một người dân nữa bày tỏ bức xúc khi Ngân hàng SCB chưa thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong vụ việc này mà luôn "đùn đẩy" khách hàng sang Manulife, trong khi, gia đình anh bị "dụ" khi đến giao dịch tại SCB và nhân viên SCB khẳng định ngân hàng này sẽ chịu trách nhiệm. Đông đảo người dân xếp hàng dài trước văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM trưa 20/4 để chờ nộp đơn tố cáo. Vì số lượng người quá đông, người dân đã cử đại diện 5 người để mang toàn bộ 115 đơn tố cáo vào làm thủ tục nộp cho phía cơ quan chức năng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nhieu-nguoi-to-cao-san-pham-tam-an-au-tu-cua-manulife-va-scb-me-bong-be-con-8-thang-tuoi-chen-chuc-trong-dong-nguoi-574616.html