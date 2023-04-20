Vụ nhiều người tố cáo sản phẩm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB: Mẹ bồng bế con 8 tháng tuổi chen chúc trong dòng người

Đời sống 20/04/2023 14:52

Nhiều người cao tuổi và phụ nữ đang chăm con nhỏ đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tố cáo sản phẩm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB.

Dẫn nguồn tin từ VTC News, khoảng 9h sáng nay (20/4), có hàng trăm người đã tập trung đối diện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, họ củng cố hồ sơ tố cáo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) liên kết với bảo hiểm Manulife có dấu hiệu chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.

Vụ nhiều người tố cáo sản phẩm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB: Mẹ bồng bế con 8 tháng tuổi chen chúc trong dòng người - Ảnh 1
 Bà Xuân viết đơn trình báo sự việc - Ảnh: VTC News

Bà Lý Thị Thanh Xuân (68 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) được nhân viên Ngân hàng SCB và Manulife tư vấn mua sản phẩm Tâm An Đầu Tư để tiết kiệm lấy lãi. Bà đã dùng số tiền tiết kiệm 266 triệu đồng để dành mua thuốc chữa bệnh ung thư vú và tuyến giáp rồi "rót" vào sản phẩm Tâm An Đầu Tư. Tuy nhiên, sau đó bà phát hiện tiền của mình đã được dùng để mua bảo hiểm nhân thọ. 

Vụ nhiều người tố cáo sản phẩm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB: Mẹ bồng bế con 8 tháng tuổi chen chúc trong dòng người - Ảnh 2
Chị Thanh Xuân bế theo con nhỏ đến tố cáo công ty Manulife - Ảnh: Báo Dân Trí 

Chị Nguyễn Thanh Xuân (ngụ quận 3) bế theo con nhỏ 8 tháng tuổi đi tố cáo. Chị đã bị nhân viên ngân hàng và công ty bảo hiểm tư vấn sai sự thật và đầu tư vào sản phẩm Tâm An Đầu Tư 200 triệu đồng. Trong khi đó, bản thân chị và gia đình cũng đang gặp khó khăn vì mắc khoản nợ hơn 800 triệu đồng chưa trả hết. 

Theo thống kê của nhóm người dân tố cáo trưa 20/4, chỉ riêng nhóm này đã có gần 330 nạn nhân với số tiền đổ vào sản phẩm Tâm An Đầu Tư là gần 62 tỷ đồng, chưa kể những nhóm nạn nhân khác.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận 34 bộ hồ sơ từ khách hàng tố cáo, phản ánh về việc đi gửi tiền tiết kiệm SCB nhưng được "hô biến" sang Công ty Manulife.

Phía Công an TPHCM cho biết đơn và tài liệu trên sẽ được báo cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vụ nhiều người tố cáo sản phẩm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB: Mẹ bồng bế con 8 tháng tuổi chen chúc trong dòng người - Ảnh 3
Đông đảo người dân đến trình báo bị lừa - Ảnh : Báo Dân Trí 

Một người dân nữa bày tỏ bức xúc khi Ngân hàng SCB chưa thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong vụ việc này mà luôn "đùn đẩy" khách hàng sang Manulife, trong khi, gia đình anh bị "dụ" khi đến giao dịch tại SCB và nhân viên SCB khẳng định ngân hàng này sẽ chịu trách nhiệm.

Đông đảo người dân xếp hàng dài trước văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM trưa 20/4 để chờ nộp đơn tố cáo. Vì số lượng người quá đông, người dân đã cử đại diện 5 người để mang toàn bộ 115 đơn tố cáo vào làm thủ tục nộp cho phía cơ quan chức năng. 

TP.HCM: Hàng trăm người xếp hàng dài, bồng bế con nhỏ tố cáo công ty bảo hiểm giả chữ ký, 'đùn đẩy' khách hàng, nguy cơ mất trắng tài sản

TP.HCM: Hàng trăm người xếp hàng dài, bồng bế con nhỏ tố cáo công ty bảo hiểm giả chữ ký, 'đùn đẩy' khách hàng, nguy cơ mất trắng tài sản

Hàng trăm người mang đơn tố cáo công ty bảo hiểm tới công an TPHCM. Họ xếp hàng dài và gửi đơn đề nghị làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   bảo hiểm Manulife Lừa đảo tài chính bản tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km