Xử lý nữ nhân viên "nhái" chữ ký bác sĩ để chiếm đoạt cá nhân trong thời gian dài

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo bà Hoàng Thị Phượng là nhân viên phòng khám ở Thanh Hóa đã giả mạo chữ ký của bác sĩ ký nhằm trục lợi bảo hiểm y tế, dù bác sĩ này đã nghỉ việc trước đó

Theo thông tin từ báo VietNamNet, Sở Y tế Thanh Hóa nhận được công văn từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh về việc vi phạm trong tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT tại Phòng khám Đa khoa Chợ Kho (phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn). Phòng khám Đa khoa Chợ Kho nơi xảy ra vi phạm - Ảnh: VietNamNet Sau khi xác minh, Sở Y tế Thanh Hóa cho thấy từ ngày 1-26/5/2022, Phòng khám Đa khoa Chợ Kho phát sinh 460 lượt chi phí khám chữa bệnh BHYT thể hiện tên bác sĩ Lê Huy Chung. Tổng chi phí đề nghị thanh toán trên 106 triệu đồng. Tuy nhiên, bác sĩ Lê Huy Chung đã nghỉ việc tại phòng khám này từ ngày 30/4/2022.

Thông tin thêm từ báo Người lao động, từ ngày 6/5/2022 đến 17/5/2022, số liệu phát sinh chi phí khám chữa bệnh BHYT mang tên bác sĩ Trần Lê Vinh đề nghị thanh toán là 371 lượt, chi phí trên 16 triệu đồng; ông Nguyễn Thanh Bình trên sổ thủ thuật (cơ quan BHXH tổng hợp xác định là 1.665 lượt, chi phí là 47 triệu đồng, số liệu phòng khám cung cấp là 1.412 lượt, chi phí khoảng 43,8 triệu đồng)… đáng nói những người này thực tế không đi làm ở phòng khám những vẫn ký đề nghị thanh toán. Đồng thời, có 5 lượt phát sinh chi phí theo giám định tại nơi cư trú của cơ quan BHXH (có người tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), thì những người được kiểm tra, xác minh khẳng định có nhiều lần không đi khám tại PKĐK Chợ Kho nhưng vẫn có tên, với tổng chi phí khám chữa bệnh gần 1,5 triệu đồng.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa xác định bà Hoàng Thị Phượng là nhân viên của PKĐK Chợ Kho đã giả mạo chữ ký bác sĩ Lê Huy Chung trên 460 bảng kê chi phí khám bệnh phát sinh từ ngày 1/5/2022 đến 26/5/2022 (thực tế bác sĩ Lê Huy Chung đã nghỉ việc); có dấu hiệu giả mạo một số chữ ký trên các hồ sơ tài liệu tại PKĐK Chợ Kho của các trường hợp khác như ông Nguyễn Thanh Bình, bác sĩ Trần Lê Vinh. Sau đó, Sở Y tế đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa. Kết quả kiểm tra, xác minh của Sở Y tế Thanh Hóa - Ảnh: Báo Người lao động Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chức năng xác định hành vi của bà Hoàng Thị Phượng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm mà vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

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