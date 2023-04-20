Ngày 18/4, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng vừa ra tù lại có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý

Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, vào khoảng 0h15 ngày 18/4, tại bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Hai đối tượng Tếnh A Khang và Trần Thị Quỳnh Giao cùng tang vật - Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Được biết, đối tượng là Tếnh A Khang (SN 1984, trú tại bản San Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ) có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy bị TAND tỉnh Quảng Ninh kết án 20 năm tù. Đến năm 2021, đối tượng tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy. Và đối tượng Trần Thị Quỳnh Giao (SN 1987, trú tại thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 2 bánh heroin (587,44 gam); 522,40 gam ma tuý tổng hợp (Ketamin); 205 viên hồng phiến; 1 chiếc xe máy; 3 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, Trần Thị Quỳnh Giao khai nhận lên Vân Hồ móc nối với Tếnh A Khang mua số ma túy trên về Hải Phòng để bán kiếm lời thì bị phát hiện và bắt giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đó, theo nguồn tin từ Báo điện tử Chính phủ thông tin, vào đầu tháng 4, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị vừa phát hiện, phá 2 vụ vận chuyển mua, bán liên quan đến ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 13 bánh heroin, 929,18 g ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số vật chứng liên quan khác. Sau đó, khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 400 viên hồng phiến và 471 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Giàng A Sếnh cùng tang vật - Ảnh: Báo Chính phủ

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