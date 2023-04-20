Bắt "nữ quái' cùng đồng phạm "ngựa quen đường cũ" buôn bán ma túy

Đời sống 20/04/2023 10:32

Ngày 18/4, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng vừa ra tù lại có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý

Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, vào khoảng 0h15 ngày 18/4, tại bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Bắt 'nữ quái' cùng đồng phạm 'ngựa quen đường cũ' buôn bán ma túy - Ảnh 1
Hai đối tượng Tếnh A Khang và Trần Thị Quỳnh Giao cùng tang vật - Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Được biết, đối tượng là Tếnh A Khang (SN 1984, trú tại bản San Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ) có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy bị TAND tỉnh Quảng Ninh kết án 20 năm tù. Đến năm 2021, đối tượng tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy. Và đối tượng Trần Thị Quỳnh Giao (SN 1987, trú tại thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 2 bánh heroin (587,44 gam); 522,40 gam ma tuý tổng hợp (Ketamin); 205 viên hồng phiến; 1 chiếc xe máy; 3 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, Trần Thị Quỳnh Giao khai nhận lên Vân Hồ móc nối với Tếnh A Khang mua số ma túy trên về Hải Phòng để bán kiếm lời thì bị phát hiện và bắt giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đó, theo nguồn tin từ Báo điện tử Chính phủ thông tin, vào đầu tháng 4, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị vừa phát hiện, phá 2 vụ vận chuyển mua, bán liên quan đến ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 13 bánh heroin, 929,18 g ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số vật chứng liên quan khác. Sau đó, khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 400 viên hồng phiến và 471 triệu đồng tiền mặt.

Bắt 'nữ quái' cùng đồng phạm 'ngựa quen đường cũ' buôn bán ma túy - Ảnh 2
Đối tượng Giàng A Sếnh cùng tang vật - Ảnh: Báo Chính phủ

Thông tin MỚI trong vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép dùng ma túy ở TP.HCM

Thông tin MỚI trong vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép dùng ma túy ở TP.HCM

Cháu A.T. là bé trai 3 tuổi nghi bị ép dùng ma túy đá trong các clip được lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tin moi buon ban ma tuy tien an

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km