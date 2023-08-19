Liên quan đến vụ con dâu đánh mẹ chồng gây thương tích ở Cà Mau, cụ S. đã chấp nhận và bỏ qua lỗi lầm cho con.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ mẹ chồng bị con dâu đánh ở Cà Mau, chiều 19/8, đoàn công tác liên ngành gồm Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi, động viên cụ L.T.S. (69 tuổi; ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân). Sau khi nhận lời xin lỗi từ chị L.T.C.L., cụ S. đã chấp nhận và bỏ qua lỗi lầm cho con. Tại đây, đoàn công tác đã giáo dục, đề nghị chị L.T.C.L. không được tái phạm cũng như phải chăm sóc tốt cho mẹ chồng là cụ S. trong thời gian tới.

Cụ S. và con dâu ôm nhau trong buổi hòa giải trước đó - Ảnh: Báo Người Lao Động "Hội phụ nữ cảm thấy rất đau lòng khi xảy ra vụ việc trên. Đoàn công tác cũng đã cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ hàn gắn tình cảm giữa các thành viên trong gia đình để không xảy ra tình trạng tương tự" – bà Tiêu Việt Tiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau chia sẻ với báo Người Lao Động. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 19/8, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Trần Văn Hòa (tỉnh Cà Mau) ký công văn yêu cầu Trưởng Công an huyện khẩn trương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn điều tra, làm rõ vụ con dâu đánh mẹ chồng gây thương tích.

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý địa bàn và chậm trễ thông tin báo cáo. Cụ thể, vụ việc xảy ra lúc 12h ngày 10/8. Ngày 14/8, cụ L.T.S. đến trình báo, nhưng đến ngày 17/8 Công an xã Nguyễn Việt Khái mới báo cáo UBND cùng cấp…. Thông tin đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tiền Phong Chủ tịch UBND huyện Phú Tân yêu cầu kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND huyện chậm nhất ngày 28/8. Cũng trong nguồn tin này, ngày 14/8, Công an xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) tiếp nhận trình báo về việc cụ bà L.T.S. (69 tuổi) bị con dâu là L.T.C.L. (38 tuổi) dùng tay đánh gây thương tích trên vùng mặt và mắt phải. Sau đó, bà L. được mời lên cơ quan công an làm việc, thừa nhận hành vi đánh gây thương tích cho mẹ chồng. Công an xã Nguyễn Việt Khái cũng đã hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện Phú Tân ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L., mức phạt 7,5 triệu đồng.

Vụ con dâu đánh mẹ chồng vì bị nhắc nhở chuyện nhậu nhẹt: Làm rõ trách nhiệm việc chậm báo cáo Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân chậm trễ báo cáo và yêu cầu kiểm điểm xử lý theo thẩm quyền vụ việc con dâu đánh mẹ chồng, gây thương tích ở mặt.

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