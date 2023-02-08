Vĩnh Long: Đi đòi 900,000 đồng bất thành, chủ nợ đâm chết con nợ

Đời sống 08/02/2023 19:45

Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Sang (SN 1999, trú xã Đông Bình) để điều tra hành vi giết người.

 

Theo thông tin từ báo Pháp luật và Xã hội, ngày 8-2, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Nguyễn Hữu Sang (SN 1999) để điều tra về tội giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ, ngày 7-2-2023, Sang điều khiển xe mô tô chở vợ đi từ nhà trọ thuộc Tổ 34, khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh đến nhà của ông N.V.H (SN 1982, ngụ ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh) để đòi 900.000 đồng.

Vĩnh Long: Đi đòi 900,000 đồng bất thành, chủ nợ đâm chết con nợ - Ảnh 1
Nghi phạm Sang tại cơ quan Công an.

Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi. Tức giận ông T cầm thanh sắt gài cửa đập vào xe và đánh Sang, Sang giơ tay lên đỡ bị trúng vào tay trái. Lúc này, Sang lấy trong túi quần ra một con dao bấm đâm trúng vùng ngực ông T.

Nạn nhân đẩy Sang ra và tiếp tục cầm thanh sắt đánh vào người Sang nên Sang đã cầm dao đâm vào vùng ngực ông T thêm 2 nhát.

Sau khi gây án, Sang lấy xe máy chở vợ rời khỏi hiện trường. Trong khi đó ông T bị đâm gục xuống nền nhà và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra. Khoảng 20h cùng ngày, Công an đã bắt được Sang khi đối tượng đang lẩn trốn ở nhà trọ.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

 

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