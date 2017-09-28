Vinamilk đem sữa đến với trẻ em vùng lũ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình

Trước đó, trong buổi làm việc với chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại nhà máy Sữa Việt Nam của Vinamilk , bà Mai Kiều Liên – Tổng giám đốc Vinamilk đã ủng hộ 160 ngàn hộp sữa (giá trị tương đương 1 tỷ đồng) cho trẻ em tại 3 tỉnh Hà Tĩnh , Quảng Bình và Nghệ An là 3 địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 10 vừa qua. Chuyến đi cứu trợ lần này tại Hà Tĩnh và Quảng Bình là chuyến đi đầu tiên của công tác trao tặng sữa cho trẻ em vùng lũ mà Vinamilk đã cam kết

Ông Nguyễn Trung - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk cho biết “Là công ty sữa số 1 tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn được chăm lo cho sự phát triển của trẻ em Việt Nam. Với những hộp sữa trao đến cho trẻ em vùng lũ, Vinamilk hy vọng đây sẽ không chỉ là nguồn động viên tinh thần đối với các em mà còn là nguồn dinh dưỡng tối ưu để giúp các em phục hồi sức khỏe để tiếp tục đến trường và trở lại với công việc học tập của mình.”

Vinamilk và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ trực tiếp trao cho trẻ em ở những nơi chịu nhiều ảnh ưởng của mưa bão tại Hà Tĩnh và Quảng Bình hơn 110 ngàn hộp sữa nhằm giúp các em có điều kiện bổ sung nguồn dinh dưỡng , phục hồi thể chất sau khi phải gánh chịu đợt thiên tai.

Tại Hà Tĩnh, Phó chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Thu Lộc, ngụ tại thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc. Anh Lộc đã gặp tai nạn và mất trong quá trình giúp dân khắc phục hậu quả của cơn bão, bỏ lại gia đình có vợ bị bệnh nặng và 3 đứa con nhỏ. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ những mất mát mà gia đình gặp phải, động viên người thân nạn nhân sớm vượt qua khó khăn và đề nghị chính quyền địa phương và nhân dân, xóm làng quan tâm, giúp đỡ gia đình anh Lộc sớm ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, đoàn tiếp tục tới thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình khó khăn bị thiệt hại sau cơn bão số 10 tỉnh Quảng Bình. Tại đây, đoàn đã hỗ trợ 4 gia đình ở xã Quảng Xuân và xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch có nhà bị hư hỏng nặng với mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng. Nhận được sự động viên của Phó chủ tịch nước và đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài bày tỏ sự xúc động và cho biết, nhờ chủ động ứng phó với bão và khẩn trương khắc phục hậu quả sau thiên tai, đến nay đời sống người dân trong tỉnh đã dần trở lại bình thường.

Trong suốt hành trình 41 năm thành lập và phát triển của mình, ngoài việc chú trọng phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam, Vinamilk còn luôn quan tâm chia sẻ với cộng đồng, xã hội trong những lúc khó khăn. Vào năm 2016, Vinamilk cũng đã ủng hộ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh khu vực Bắc và Nam Trung bộ 4,6 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của CB-CNV toàn công ty.

Thông tin thêm về Vinamilk:

Bên cạnh các công tác từ thiện, cứu trợ vùng bị thiên tai, Vinamilk cũng chú trọng phát triển và thực hiện các chương trình dài hạn nhằm phát triển cộng đồng, đặc biệt là đóng góp xây dựng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, Chương trình sữa học đường Quốc gia. Trong năm 2016, Vinamilk đóng góp cho chương trình Sữa học đường tại 20 tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền 20 tỷ đồng, tương đương với khoảng gần 4 triệu hộp sữa cho các em học sinh mầm non, tiểu học. Và nếu tính từ năm học 2009-2010, sau gần 10 năm Vinamilk tiên phong thực hiện chương trình sữa học đường Quốc gia, tổng số lượng học sinh được thụ hưởng từ chương trình sữa học đường Quốc gia là 380 ngàn em học sinh với tổng ngân sách trợ giá từ Vinamilk là 92 tỷ đồng.

Bên cạnh việc đồng hành cùng chương trình “Sữa học đường quốc gia” của Chính phủ, Vinamilk còn gắn bó với chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam từ năm 2008. Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam là một chương trình hướng đến việc tạo cơ hội cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước được uống sữa dưới sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động, Thương binh và xã hội. Tính đến nay, sau hơn 10 năm hoạt động, tổng số ly sữa mà chương trình đã trao trong suốt hành trình 10 năm là 31,5 triệu với tổng giá trị tương đương gần 130 tỷ đồng đến với gần 400 ngàn trẻ em khó khăn tại Việt Nam. Tất cả những hoạt động này đều hướng đến việc hiện thực hóa mục tiêu lớn là vì một Việt Nam vươn cao.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Phạm Hồng Hạnh – Phòng Đối ngoại, Công ty Vinamilk

Email: phhanh@ vinamilk com.vn, Tel: 08 54155555