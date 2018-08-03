Vinamilk có tên trong 54 danh mục, dự án cho hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 của Cần Thơ

Đời sống 03/08/2018 11:21

Vào ngày 01 tháng 08 năm 2018, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống chủ trì họp báo thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 với chủ đề “Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển”, diễn ra vào ngày 10-8 tới.

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 của Cần Thơ nhằm giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội; tiềm năng, cơ hội đầu tư và các chính sách hỗ trợ đầu tư của Thành phố để kêu gọi thu hút các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, với sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Vinamilk có tên trong 54 danh mục, dự án cho hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 của Cần Thơ - Ảnh 1

Vinamilk có tên trong 54 danh mục, dự án cho hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 của Cần Thơ - Ảnh 2

Hình ảnh trang trại organic đầu tiên của Việt Nam được Vinamilk khánh thành vào tháng 03/2017

Hội nghị sẽ giới thiệu các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và danh mục 54 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn hơn 120 nghìn tỷ đồng; tham vấn kinh nghiệm phát triển Cần Thơ theo hướng trung tâm dịch vụ, nông nghiệp hiệu quả cao và khoa học - công nghệ…

Tại hội nghị dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư; trao chủ trương đầu tư cho một số dự án; khen thưởng, vinh danh các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có nhiều đóng góp vào an sinh xã hội của thành phố và khởi động một số dự án trọng điểm.

Được biết, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng chọn Cần Thơ là nơi tập trung các trang trại của mình tại khu vực miền Tây. Đây là bước phát triển tầm chiến lược, thể hiện tầm nhìn bền vững của Vinamilk với vị thế là công ty sữa số 1 Việt Nam.

Cụm trang trại Vinamilk Cần Thơ bao gồm trang trại organic thứ 3 tại Việt Nam (sau 2 trang trại organic tại Đà Lạt và Thanh Hóa) được triển khai thông qua việc hợp tác với Nông trường Sông Hậu trên diện tích hơn 6000ha sẽ là bước khởi đầu của Vinamilk cho ngành chăn nuôi bò sữa đang rất tiềm năng ở khu vực miền Tây.

Vinamilk có tên trong 54 danh mục, dự án cho hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 của Cần Thơ - Ảnh 3
Tổ hợp trang trại bò sữa công nghệ cao Vinamilk tại Thanh Hóa

Với vị trí hết sức thuận lợi, nằm giữa trung tâm đồng bằng song Cửu Long, thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật và y tế của khu vực. Trong thời gian qua, bên cạnh việc đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, Cần Thơ còn tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm đưa Thành phố trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư. Trong những năm gần đây, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Cần Thơ luôn được xếp loại Tốt. Đặc biệt đã tăng lên hạng 10/63 tỉnh thành cả nước trong năm 2017.

Vinamilk có tên trong 54 danh mục, dự án cho hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 của Cần Thơ - Ảnh 4
Ông Võ Thành Thông – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao đổi tại buổi họp báo

Bên cạnh đó, Cần Thơ với tốc độ tăng trưởng hàng năm cao còn là trung tâm kinh tế cho các tỉnh miền Tây. Dân số trong khu vực xấp xỉ 18 triệu người, chiếm khoảng 19% dân số cả nước sẽ đảm bảo đầu ra cho sản phẩm trong một thời gian dài. Ngoài ra, việc tiếp cận các thị trường trong khu vực ASEAN bằng đường thủy từ đây cũng hết sức thuận lợi, tạo điều kiện phát triển cho việc kinh doanh, xuất - nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn địa phương.

Thông tin thêm về Vinamilk:

Vinamilk hiện có hệ thống 10 trang trại trải dài khắp Việt Nam đạt tiêu chuẩn Global GAP với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ và New Zealand. Tổng đàn bò cung cấp sữa cho công ty (bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân có ký kết) lên tới hơn 120.000 con, với sản lượng khoảng 750 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày. Dự kiến tổng đàn bò sẽ được nâng lên khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng sữa tươi nguyên liệu dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi.

Mỗi năm có khoảng 15 tỷ sản phẩm của Vinamilk được sản xuất bởi 13 nhà máy trải dài khắp Việt Nam, trong đó có hai siêu nhà máy sữa bột và sữa nước tại Bình Dương được trang bị công nghệ tiên tiến nhất thế giới với hệ thống thiết bị khép kín và tự động hóa hoàn toàn từ khâu chế biến đến thành phẩm và đóng gói, bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhà máy sữa bột Việt Nam mỗi năm cho ra đời 54.000 tấn sữa bột còn nhà máy sữa Việt Nam (Mega factory) thì có công suất 400 triệu lít sữa nước/năm và đang trong giai đoạn mở rộng qua giai đoạn 2 với công suất nâng lên gấp đôi, đạt 800 triệu lít sữa/năm.

 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Phạm Hồng Hạnh - Phòng Đối ngoại, Công ty cổ phần sữa Việt Nam

Email: phhanh@vinamilk.com.vn, Điện thoại: 028 541 55555

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