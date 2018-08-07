Vietnam Airlines và Vinamilk hợp tác chiến lược cùng phát triển thương hiệu vươn tầm quốc tế

Với thỏa thuận này, ngoài việc Vinamilk cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng cho Vietnam Airlines và các công ty con của Vietnam Airlines, hai công ty sẽ tiến hành hợp tác trong các lĩnh vực khác, bao gồm: hợp tác về thương hiệu trong một số sự kiện, chương trình co-branding, marketing; chia sẻ các kinh nghiệm quản lý và vận hành chuỗi cung ứng, hệ thống kho bãi, các thông tin liên quan đến thị trường tiêu dùng và các báo cáo đánh giá về thương hiệu. Đặc biệt có ý nghĩa hơn, hợp tác sẽ là cơ sở để hai bên cùng cam kết thực hiện các chiến dịch hỗ trợ cộng đồng, chắp cánh cho những giấc mơ Việt ngày càng vươn cao.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vietnam Airlines và Vinamilk có hiệu lực trong thời gian 5 năm (2018-2023). Các sản phẩm của Vinamilk sẽ xuất hiện với bao bì được thiết kế riêng mang hình ảnh đồng thương hiệu trên các chuyến bay của Vietnam Airlines xuất phát từ Việt Nam, đảm bảo chất lượng để phục vụ cho Hãng hàng không đạt chuẩn 4 sao quốc tế duy nhất của Việt Nam. Tổng giá trị sản phẩm của Vinamilk cung cấp lên máy bay của Vietnam Airlines dự kiến tăng trưởng 10% mỗi năm, thể hiện sự hợp tác hiệu quả và bền chặt giữa hai hãng.

Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ thỏa thuận hợp tác chiến lược lần này giữa hai doanh nghiệp lớn đầu ngành của Việt Nam là bước đi tạo cảm hứng cho chuỗi cung ứng kết nối thương hiệu Việt trong quá trình vươn ra thế giới.

Việc hợp tác chiến lược với công ty sữa số 1 Việt Nam - Vinamilk đã tiếp tục khẳng định nỗ lực của Vietnam Airlines đưa các sản phẩm văn hóa truyền thống, các sản phẩm tốt nhất mang thương hiệu Việt đến với thế giới. Hành trình gắn kết chặt chẽ và lâu dài với Vinamilk trên các chuyến bay của Vietnam Airlines không những góp phần nâng tầm thương hiệu Việt tại thị trường trong nước mà còn đưa thương hiệu Việt vươn xa trên trường quốc tế.

“Vinamilk là đối tác gắn bó đã làm việc với Vietnam Airlines trong nhiều năm qua, vì vậy chúng tôi đều hiểu những thế mạnh của nhau trong việc cùng nhau phát triển những giá trị Việt. Những hệ sinh thái nông nghiệp sạch, sản phẩm dinh dưỡng sạch và an toàn thực phẩm của Việt Nam cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa trong việc quảng bá ra thế giới. Trên con đường liên tục được cải thiện sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường quốc tế, chúng tôi vui mừng khi có thể cùng các doanh nghiệp trong nước cam kết phát triển cho các mục tiêu xa hơn, vươn ra tầm thế giới.”

Bà Mai Kiều Liên – Tổng giám đốc Vinamilk cho biết: “Mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Vinamilk và Vietnam Airlines đã được đưa lên một tầm cao mới. Thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Vietnam Airlines thể hiện tầm nhìn xa của Vinamilk và cả Vietnam Airlines khi sự liên kết này không chỉ giúp hai đơn vị trong việc phát triển thương mại mà còn nâng tầm quốc tế của cả hai thương hiệu. Về lâu dài sẽ giúp cho các thương hiệu Việt Nam nói chung được nhận biết rộng rãi hơn trên các thị trường ngoài nước từ sự tiên phong của Vietnam Airlines và Vinamilk ngày hôm nay. Sự liên kết chặt chẽ trên nền tảng thấu hiểu giữa hai doanh nghiệp sẽ góp phần giúp cả hai cùng nhau vươn xa”.

Ông Dương Trí Thành – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Vietnam Airlines phát biểu tại buổi lễ ký kết (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

Vinamilk – công ty dinh dưỡng số 1 với giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam 3 năm liền (theo Forbes Việt Nam) đã và đang là đối tác tin cậy, chuyên nghiệp trong việc cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng cho các chuyến bay của Vietnam Airlines từ năm 1996, bao gồm các sản phẩm nước trái cây đóng hộp, các loại sữa tươi đóng hộp, các loại sữa tươi thanh trùng, các loại sữa chua. Đây đều là các sản phẩm được các khách hàng của hãng hàng không quốc tế 4 sao 3 năm liên tiếp đánh giá rất cao trong thời gian qua.

Bà Mai Kiều Liên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinamilk phát biểu tại buổi lễ ký kết (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

Các hoạt động phát triển kinh doanh của Vinamilk trong thời gian gần đây cũng định hướng mở rộng ra các thị trường thế giới. Hiện tại, ngoài 10 trang trại và 13 nhà máy trong nước, Vinamilk còn có nhà máy sản xuất tại Mỹ, New Zealand, Campuchia, công ty con ở Ba Lan, văn phòng đại diện tại Thái Lan để mở rộng mạng lưới sản xuất và tận dụng các thị trường nguyên liệu chất lượng cao. Các hoạt động mua bán sáp nhập phát triển thương hiệu cũng hướng đến việc vươn ra các thị trường châu Á, Châu Mỹ có nhu cầu cao về nhu cầu dinh dưỡng và sử dụng sữa.

Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

Quá trình hợp tác với Vinamilk cũng góp phần tạo thành một chuỗi cung ứng khép kín, đảm bảo tốt nhất từ chất lượng tới phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày một khắt khe của các khách hàng của Vietnam Airlines, trong đó có gần 10.000 khách hàng là cán bộ - công nhân viên của Vinamilk đang sử dụng dịch vụ bay của Vietnam Airlines.

Lãnh đạo hai đơn vị tặng quà lưu niệm đặc trưng cho đơn vị đối tác. (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

Năm 2018 đánh dấu giai đoạn thành công về nâng cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Vietnam Airlines khi năm thứ 3 liên tiếp tiếp nhận tiếp nhận chứng chỉ hãng hàng không quốc tế 4 sao do Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không Anh Quốc Skytrax trao tặng sau thành tích các năm 2016, 2017. Sự ghi nhận của khách hàng, của các tổ chức trong nước và quốc tế cho thấy những đầu tư đúng hướng, đáp ứng tốt những kỳ vọng của khách hàng từ mặt đất đến trên không của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và cũng là tiền đề vững chắc để Vietnam Airlines vươn lên mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao trong thời gian tới.

Thông tin về Vietnam Airlines:

Giữ vai trò chủ lực trong giao thông hàng không Việt Nam, trải qua hơn 20 năm không ngừng phát triển, Vietnam Airlines đã khẳng định vị thế là một Hãng hàng không quốc gia có quy mô hoạt động toàn cầu và có tầm cỡ tại khu vực.

Giai đoạn 2015 - 2017 đánh dấu bước ngoặt lớn của Vietnam Airlines khi chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần với nhiều chính sách và phương hướng phát triển bền vững mới. Vietnam Airlines hiện đang khai thác 90 đường bay tới 20 điểm nội địa và 29 điểm đến quốc tế với tổng cộng hơn 400 chuyến bay mỗi ngày. Hãng sở hữu đội máy bay trẻ, hiện đại với nhiều chủng loại máy bay tân tiến trên thế giới như Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350-900 XWB, Airbus A330 và Airbus A321, phát triển mạng đường bay rộng khắp và lịch nối chuyến thuận lợi, đặc biệt là tại Đông Dương.

Năm 2017, Vietnam Airlines đạt được doanh số ấn tượng 88.400 tỷ đồng, vận chuyển 26,5 triệu lượt khách, chỉ số chuyến bay đúng giờ đạt trên 90%. Cũng trong năm này, Vietnam Airlines được CAPA công nhận là Hãng hàng không của năm tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và được World Travel Awards trao giải thưởng “Hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hoá” và “Hãng hàng không hàng đầu thế giới về hạng Phổ thông đặc biệt”. Vietnam Airlines vinh dự được Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không Anh Skytrax công nhận là hãng Hàng không 4 sao 2 năm liên tiếp và xếp hạng 14 trong số 20 hãng hàng không có hạng Phổ thông đặc biệt tốt nhất thế giới.

Thông tin về Vinamilk:

Vinamilk hiện có hệ thống 10 trang trại trải dài khắp Việt Nam đạt tiêu chuẩn Global GAP với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ và New Zealand. Tổng đàn bò cung cấp sữa cho công ty (bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân có ký kết) lên tới hơn 120.000 con, với sản lượng khoảng 750 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày. Dự kiến tổng đàn bò sẽ được nâng lên khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng sữa tươi nguyên liệu dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi.

Mỗi năm có khoảng 15 tỷ sản phẩm của Vinamilk được sản xuất bởi 13 nhà máy trải dài khắp Việt Nam, trong đó có hai siêu nhà máy sữa bột và sữa nước tại Bình Dương được trang bị công nghệ tiên tiến nhất thế giới với hệ thống thiết bị khép kín và tự động hóa hoàn toàn từ khâu chế biến đến thành phẩm và đóng gói, bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhà máy sữa bột Việt Nam mỗi năm cho ra đời 54.000 tấn sữa bột còn nhà máy sữa Việt Nam (Mega factory) thì có công suất 400 triệu lít sữa nước/năm và đang trong giai đoạn mở rộng qua giai đoạn 2 với công suất nâng lên gấp đôi, đạt 800 triệu lít sữa/năm.

Từ năm 1997 đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Vinamilk đã đạt khoảng 2 tỷ USD (tương đương khoảng 45.520 tỷ đồng). Đến nay, Vinamilk đã được xuất khẩu đi 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những quốc gia yêu cầu rất cao về chất lượng trong sản phẩm dinh dưỡng như Nhật, Canada, Mỹ, Úc, Thái Lan...từ những nhà máy sản xuất sữa đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh những sản phẩm xuất khẩu chính như sữa bột trẻ em và sữa đặc sang các thị trường truyền thống, những năm gần đây Vinamilk dần chuyển xuất khẩu các mặt hàng khác như sữa tươi, sữa chua ăn, sữa chua uống, các sản phẩm nước trái cây; nhằm hướng tới đa dạng hóa sản phẩm Vinamilk trên thị trường quốc tế, phù hợp với các nhu cầu tiêu dùng khác nhau. Gần đây nhất Vinamilk đã chính thức ra mắt tại thị trường Thái Lan, Myanmar và Bangladesh. Hiện nay, ngoài khu vực Châu Á, Vinamilk vẫn tiếp tục củng cố sự hiện diện và tập trung hơn nữa tại các thị trường quốc tế mới, đặc biệt là khu vực Châu Phi, bằng việc đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu thị trường để phù hợp văn hóa địa phương, tung các sản phẩm thế mạnh (sữa bột, bột dinh dưỡng…), mở rộng hệ thống phân phối và tăng độ nhận biết thương hiệu.

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Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)

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Email: public-relations@vietnamairlines.com

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

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Phạm Hồng Hạnh – Phòng Đối ngoại

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