Vì sao giới trẻ lại đua nhau ăn đậu đỏ vào ngày lễ Thất Tịch? Món ăn này có ý nghĩa như thế nào?

Đậu đỏ trở thành món ăn quen thuộc trong ngày lễ Thất Tịch, ngày gắn liền với sự tích Ngưu lang Chức nữ gặp nhau hay còn gọi là ngày Valentine của các nước Đông Á và ngày 'ông Ngâu bà Ngâu' ở Việt Nam.

Việc lựa chọn ngày Thất Tịch ăn chè đậu đỏ không biết tự bao giờ nhưng cứ tới ngày 7/7 âm lịch hàng năm là mọi người lại nấu hoặc mua chè đậu đỏ về ăn, đặc biệt là những người đang cô đơn. Đậu đỏ là món ăn được nhiều người lựa chọn cho dịp này. Tuy nhiên, sự thực chỉ là quan niệm truyền miệng chứ không thực sự có một câu chuyện nào phía sau. Người ta tin rằng, đậu đỏ là loại hạt mang đến may mắn, hạnh phúc vì thế ăn chè đậu đỏ sẽ giúp đường tình duyên nở rộ. Người có đôi có cặp thì thêm phần bền chặt. Người đang cô đơn sẽ sớm tìm được một nửa cho mình.

Theo chuyên gia phong thủy, đậu đỏ có màu sậm, biểu trưng cho may mắn, đón tài lộc xua đi những điều xui xẻo muộn phiền. Do đó, nếu ăn đậu đỏ hoặc có loại hạt này trong người thì làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Ăn đậu đỏ trở nên quen thuộc tại Việt Nam. Ảnh: Internet Một câu chuyện liên quan tới thói quen ăn đậu đỏ vào lễ Thất Tịch này có lẽ phải nhắc tới là vào năm 2001, Tập đoàn Hồng Đậu (Trung Quốc) dựa vào bài thơ Tương Tư của thi sĩ Vương Duy thời Đường có nhắc đến cây hồng đậu (trùng với tên tập đoàn, phát âm tiếng Trung cũng giống loại đậu đỏ thường ăn) nên đã tổ chức sự kiện vào ngày Thất Tịch, đặt tên là "Thất Tịch - Hồng Đậu Tương Tư Tiết”.

Hạt hồng đậu đỏ tươi, vỏ ngoài cứng, hình trái tim, có thể bảo quản nhiều năm không hỏng. Ảnh: Internet Loại hồng đậu trong bài thơ Tương Tư không phải là món chè đậu đỏ mà là loại cây sinh trưởng ở miền Nam Trung Quốc. Hạt hồng đậu đỏ tươi, vỏ ngoài cứng, hình trái tim, có thể bảo quản nhiều năm không hỏng. Những cặp tình nhân tặng hạt này cho nhau thay cho lời hứa chung thủy. Do đó, việc ăn đậu đỏ cùng với việc tặng hạt hồng đậu đều mang ý nghĩa biểu trưng cho sự may mắn. Vào ngày này, các cửa hàng bán chè đậu đỏ hoặc các món ăn từ đậu đỏ vô cùng đắt khách. Số lượng sản phẩm đậu đỏ bán ra vào ngày này có thể cao gấp nhiều lần so với thông thường. Một câu hỏi vui của bạn trẻ trên mạng xã hội về chuyện ăn đậu đỏ vào lễ Thất Tịch có "thoát ế" thật không? Không có đáp án chính xác cho câu hỏi ấy, nhưng thực tế thì đậu đỏ có màu đỏ - màu tượng trưng cho may mắn trong văn hóa Á Đông và chè đậu đỏ cũng tốt cho sức khỏe nên giới trẻ khá ưa thích. Hoạt động này trở nên có ý nghĩa hơn vì công dụng và các lợi ích tốt cho sức khỏe từ món ăn này.

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