Lãnh đạo UBND phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, người lái xe ô tô đã điều khiển xe bỏ đi khỏi hiện trường.

Theo báo Pháp Luật đưa tin, chiều 6-9, lãnh đạo phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng gần 16 giờ chiều 6-9 trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn đi qua địa phận phường này.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Đ.V.L (sinh năm 1968, trú Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng) tử vong. Ảnh: Báo Lao Động.

Báo Lao Động đưa tin, thời điểm trên, xe mô tô biển kiểm soát 16H7 - 6533 do anh Đ.V.L (sinh năm 1968, trú Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng) điều khiển theo hướng Cầu Rào đi Đồ Sơn thì va chạm với ô tô biển kiểm soát 15A 07529 đi cùng chiều (chưa rõ người điều khiển).

Sau va chạm, ông L ngã xuống đường và tử vong, còn người lái xe ô tô đã điều khiển phương tiện của mình rời khỏi hiện trường.

Hiện, công an quận Dương Kinh, công an phường Anh Dũng đang tiếp tục điều tra vụ việc, tìm người điều khiển xe ô tô trên.

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