Tuổi giáp tuất 1994 nên cân nhắc lựa chọn nghề nghiệp gì?

Nam và nữ mạng sinh năm 1994 tuổi Giáp Tuất, tức tuổi con chó. Thường gọi là Thủ Thân Chi Cẩu, tức Chó Giữ Mình. Mệnh Hỏa – Sơn Đầu Hỏa – nghĩa là lửa trên núi.

Theo phong thủy, nếu bạn chọn được một ngành nghề phù hợp với sự tương sinh tương khắc của ngũ hành thì bản mệnh sẽ có nhiều không gian để phát huy hết khả năng của mình. Nghề hợp mệnh cũng giúp bản mệnh dễ gặp được quý nhân giúp đỡ để chỉ lối cho những hướng đi đúng đắn trong công việc, hoặc khắc phục khó khăn đang gặp phải. Chính vì vậy, có thể nói, việc lựa chọn công việc, nghề nghiệp theo mệnh tuổi của mình cũng là một trong những sự lựa chọn mà bạn có thể cân nhắc. Nhằm làm rõ những thắc mắc này, bài viết dưới đây xin được giới thiệu đến bạn một số ngành nghề mà người tuổi Tuất nên lựa chọn để sự nghiệp của bạn gặp nhiều may mắn và hanh thông nhé!

Theo tử vi, người sinh năm 1994 tuổi con Chó

Can chi (tuổi theo lịch âm): Giáp Tuất

Xương con chó, tướng tinh con ngựa

Con nhà Xích đế – Cô bần

Mệnh người sinh năm 1994: Sơn Đầu Hỏa

Tương sinh với mệnh: Mộc và Thổ

Tương khắc với mệnh: Thủy và Kim

Cung mệnh nam: Càn thuộc Tây tứ trạch

Cung mệnh nữ: Ly thuộc Đông tứ trạch

II. Cuộc đời và sự nghiệp của người tuổi Giáp Tuất

Những người sinh năm 1994 được gọi là Thủ Thân chi Cẩu, nghĩa là chó giữ mình. Những người này trong mọi trường hợp đều cố gắng để cho bản thân mình không bị bắt nạt hay chịu thiệt thòi. Bởi họ ý thực được vị thế cũng như tầm quan trọng của mình trong xã hội.

Những người sinh năm 1994 được gọi là Thủ Thân chi Cẩu, nghĩa là chó giữ mình!

Tuổi Giáp Tuất 1994 có bản mệnh là Sơn Đầu Hỏa, nghĩa là lửa trên núi. Lửa trên núi là ngọn lửa lớn và mạnh mẽ. Chính vì vậy những người tuổi này thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Họ mang trong mình một nghị lực vô cùng lớn để đối đầu với khó khăn và thử thách. Thêm vào đó những người sinh năm 1994 có thiên phú thông minh, lanh lợi, nên so với bạn bè cùng trang lứa họ nổi trội hơn hẳn. Họ thường đạt được thành công từ rất sớm, có được cuộc sống nhàn hạ giàu sang phú quý.

Tuy nhiên với bản mệnh là lửa trên núi, nên ngọn lửa này rất khó kiểm soát. Có lẽ vì thế mà tuổi này cực kỳ nóng tính, đôi khi có những phản ứng thái quá dẫn đến những thị phi và thất bại không đáng có. Để khắc phục những điều này thì người tuổi Giáp Tuất nên lựa chọn cho mình những nghề nghiệp có tính ôn hòa để giảm bớt nguồn Hỏa khí trong bản mệnh của mình.

Nhìn chung thì những người tuổi Giáp Tuất mệnh Sơn Đầu Hỏa thường có tính cách khá nhu hòa, hiền lương. Trong cuộc sống những người tuổi Giáp Tuất luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Họ là người biết thông cảm và thấu hiểu cho người khác. Đặc biệt họ rất nhiệt tình với bạn bè chỉ cần bạn bè khó khăn là họ sẵn sàng giúp đỡ mà không cần suy tính thiệt hơn.

III. Tuổi Giáp Tuất 1994 phù hợp công việc và kinh doanh buôn bán gì?

Theo các chuyên gia về phong thủy thì nếu bạn chọn nghề nghiệp phù hợp với ngũ hành, can chi, bản mệnh của bản thân thì sẽ luôn thành công trong công việc nói riêng và cuộc sống nói chung. Phần tiếp theo của bài viết chúng tôi sẽ trả lời cho bạn câu hỏi: Tuổi Giáp Tuất phù hợp với công việc và kinh doanh buôn bán gì?

3.1. Nghề nghiệp theo Ngũ Hành

Những người sinh năm 1994 được gọi là Thủ Thân chi Cẩu, nghĩa là chó giữ mình. Theo ngũ hành thì Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Đây là quan hệ tương sinh, mối quan hệ hỗ trợ, hành này sẽ là tiền đề cho sự phát triển của hành kia. Nếu bạn may mắn tìm được một công việc yêu thích, phù hợp với bản thân mà còn tương sinh với ngũ hành thì bạn mới có thể phát huy trọn vẹn thế mạnh của bản thân. Từ đó giúp cho con đường sự nghiệp của bạn trở nên hanh thông hơn.

Làm nghề xung khắc với bản mệnh sẽ hiếm có cơ hội phát đạt!

Tuy nhiên, theo ngũ hành tương khắc thì Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Đây là quan hệ tương khắc, mối quan hệ khắc chế, hành này sẽ kìm hãm sự phát triển của hành kia. Và tất nhiên, nếu nghề không hợp mệnh cũng khiến chủ mệnh thường xuyên cảm thấy lo lắng, bồn chồn, khó tập trung vào công việc. Từ đó sinh ra cảm xúc nóng nảy, tự ti, đánh mất cơ hội hoặc gây thù chuốc oán với người khác. Làm nghề xung khắc với bản mệnh cũng sẽ hiếm có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ, khó mở rộng kinh doanh, buôn bán ế ẩm.

3.2. Giáp Tuất 1994 nên cân nhắc lựa chọn nghề nghiệp gì?

Đặc điểm nổi bật nhất của người tuổi Tuất là khả năng thích nghi. Với bản tính thông minh, nhanh nhẹn, tuổi Tuất hoàn toàn có thể thích nghi cực kỳ tốt với bất kỳ môi trường, hoàn cảnh sống nào và họ luôn có thể nắm bắt cơ hội để giải quyết vấn đề ổn thỏa theo tình huống khách quan. Cộng với bản tính trung thực, thật thà, tuổi Tuất sẽ là người nhân viên vô cùng đáng tin cậy, nếu như họ đã lựa chọn ai thì họ sẽ trung thành tuyệt đối.

Đối với những người sinh năm 1994 Giáp Tuất mạng Hỏa thì công việc bạn nên ưu tiên là những ngành nghề thuộc hành Hỏa. Đặc điểm chung của những nghề thuộc Ngũ Hành Hỏa là lễ nghi, nhiệt tình, mạnh mẽ, hung bạo. Bao gồm các nghề như: ẩm thực, quán ăn, khách sạn, nhà xưởng, bách hóa, quang học, chụp ảnh, sản xuất kính mắt, điện lực, thiết bị điện, pháo hoa, luyện kim, rượu, chất dễ cháy, cắt tóc, mỹ phẩm, trang sức, hỏa dược, đầu bếp, thủ công mỹ nghệ, gia công máy móc, sản xuất thuốc, quân giới, tư pháp, trị an, chính trị, ca hát nghệ thuật, thợ điêu khắc, nhà bình luận, nhà tâm lý học, nhà diễn thuyết, bảo hiểm, điện ảnh, hội họa, công chức, học giải, giáo sư, tác giả, sáng tác, tạp chí, máy tính, làm lính cứu hỏa, kỹ sư nhiệt điện, năng lượng mặt trời…

Ngoài ngành nghề thuộc hành Hỏa thì những ngành nghề thuộc hành Mộc bạn cũng nên tham khảo. Bởi theo quy luật của Ngũ Hành thì Mộc sinh Hỏa. Đặc điểm của nhóm nghề này là tính giáo dục, tôn giáo, trắc ẩn, thực vật, hiền hòa, sinh sôi. Bao gồm các nghề: đồ gỗ, nông nghiệp, trồng trọt, Đông y, làm vườn, vật liệu xây dựng, thực phẩm, văn học, văn hóa, văn phòng phẩm, sản phẩm giáo dục, xuất bản, âm nhạc, giáo viên, tư pháp, chính trị, tôn giáo, nhà nghiên cứu động thực vật, buôn bán vải vóc, hương liệu,….

Những 1994 Giáp Tuất mạng Hỏa nên ưu tiên chọn ngành nghề thuộc Hỏa!

Bên cạnh những ngành nghề thuộc hành Hỏa và Mộc thì những ngành nghề thuộc hành Kim cũng sẽ là những công việc phù hợp với bản mệnh của bạn. Nghề thuộc ngũ hành Kim là những ngành liên quan tới máy móc, có tính quyết đoán, điều khiển và quyền uy.

Bao gồm những nghề cụ thể như sau: nghề liên quan tới sắt thép, kim loại, vật liệu xây dựng, sửa chữa kim khí, buôn bán kim loại, linh kiện điện tử, cung cấp điện khí, điện tử viễn thông, vệ tinh, máy móc cơ khí, máy tính, chế tạo ô tô, sửa chữa ô tô, dây điện cáp điện, chế tạo loa phát thanh, chế tạo mạch điện, sản xuất dao kéo, chế tạo đồ đồng, làm hợp kim nhôm, gia công đồ trang sức, bán công cụ máy móc,…

Ngoài ra những nghề nghiệp mang tính cứng rắn, cần quyết đoán, chủ động như võ sư, đại biểu nhân dân, quan tòa, luật sư, nghề liên quan tới tài chính, giao thông, đồ điện, nghiên cứu khoa học, khai quật, khai mỏ, bác sĩ ngoại khoa, ngân hàng, kế toán, chứng khoán, bảo hiểm, cảnh sát,… cũng là nghề thuộc ngũ hành Kim.

IV. Công việc, sự nghiệp năm 2022 của những người sinh năm Giáp Tuất 1994.

Theo thuyết âm dương ngũ hành, mệnh Hỏa của Giáp Tuất tương khắc với mệnh Kim của Nhâm Dần. Thiên can Giáp tương sinh với Nhâm, còn địa chi Tuất nằm trong mối quan hệ Tam hợp với Dần, gia tăng sự cát lợi. Năm 2022 chứa đựng thành công xen lẫn với thử thách, bản mệnh sẽ đạt được kết quả viên mãn nếu thực sự quyết tâm.

Sao chiếu mệnh của mạng tuổi Giáp Tuất 1994 trong năm Nhâm Dần là Thổ Tú, có tính chất bán cát bán hung nên cuộc sống vẫn thuận lợi. Bản mệnh càng chăm chỉ tu tâm dưỡng tính bao nhiêu thì càng có nhiều hạnh phúc, thành tựu bấy nhiêu.

4.1. Công việc và sự nghiệp

Trong khoảng thời gian vừa qua những người sinh năm 1994 phải trải qua nhiều khó khăn và thử thách. Đến năm 2022 nam Giáp Tuất được sao Thổ Tú chiếu mệnh, nữ được sao Vân Hán chiếu mệnh hạn Ngũ Mộ. Chính vì vậy năm 2022 này sẽ mang đến cho những người tuổi tuất nhiều cơ hội phát triển. có được quý nhân phù trợ, dẫn dắt trong việc kinh doanh.

Tuy rằng năm nay bạn có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên nếu bạn đang có ý định kinh doanh hoặc mở rộng kinh doanh trong năm nay bạn phải suy nghĩ thật thân trọng, thấu đáo trong mọi vấn đề. Để công việc được hanh thông và phát triển ngoài việc lựa chọn công việc phù hợp với bản thân, phù hợp với sự tương sinh tương khắc của Ngũ Hành thì bạn cũng cần thận trọng trong việc lựa chọn đối tác kinh doanh. Để mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió.

4.2. Tình duyên, gia đạo

Đường tình duyên những người độc thân tuổi Giáp Tuất tương đối hanh thông, đón nhận nhiều cơ may tốt đẹp trong năm 2022. Trong tình yêu, nam nữ tuổi này luôn khiến đối phương cảm thấy tin tưởng vì tấm lòng chân thành, chung thủy. Nếu tình cảm của hai người đã đủ mặn nồng thì nên sớm tính đến chuyện trăm năm.

Đường tình duyên những người độc thân tuổi Giáp Tuất tương đối hanh thông!

Đối với bạn đã kết hôn, chuyện gia đạo sẽ gặp đôi chút trục trặc, nhưng không quá đáng lo. Chỉ cần hai người dành thời gian tâm sự thì mọi khúc mắc sẽ được hóa giải, bầu không khí trong nhà lại đầm ấm, an vui.

4.3. Tài chính

Nếu như năm 2022 là một năm hạnh phúc về đường tình duyên, thì năm 2022 tuổi Giáp Tuất không có quá nhiều thay đổi về tình hình tài chính. Nếu bạn muốn tiền bạc dư dả hơn trong năm nay thì bạn phải thực sự nghiêm túc và chăm chỉ hơn trong công việc

May mắn không mỉm cười với bản mệnh trong năm nay, nên đừng tham gia đầu tư mạo hiểm. Lời khuyên là hãy cố gắng để dành một khoản tiền tiết kiệm để phòng ngừa biến cố bất ngờ. Nếu thường xuyên tiêu xài hoang phí thì dù có nhiều tiền đến mấy cũng nhanh chóng trắng tay.

V. Tuổi Giáp Tuất 1994 nên hợp tác làm ăn với những tuổi nào?

Theo quan niệm của người xưa, thì công việc làm ăn thành công hay thất bại không chỉ phụ thuộc vào bản thân người khởi xướng mà nó còn phụ thuộc rất nhiều vào người hợp tác làm ăn cùng bạn. chọn tuổi nào hợp với bản mệnh của người sinh năm Giáp Tuất, để mang lại sự thuận lợi và hanh thông, đạt được nhiều thành công và phát tài phát lộc bạn nên suy nghĩ kỹ càng.

Để chọn ra được các thông tin tuổi Giáp Tuất hợp làm ăn với tuổi nào cần dựa trên nhiều quan điểm và khía cạnh để tính toán và xem xét. Chính vì thế trong phần dưới đây chúng tôi sẽ lọc ra những thông tin tuổi Giáp Tuất nên hợp tác làm ăn với tuổi nào để bạn dễ hiểu nhất.

Chọn tuổi làm ăn cần dựa trên nhiều quan điểm và khía cạnh để tính toán và xem xét!

Nếu bạn đang có những sự lựa chọn cho công việc nhưng chưa biết nên chọn công việc nào để có công việc có thể hạnh thông thì lời khuyên cho bạn là bạn nên chọn Sếp là những người mệnh Thổ của các tuổi: tuổi Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu thì tuổi Giáp Tuất hợp làm ăn với tuổi này vì họ như quý nhân phù trợ, trợ giúp trong công việc.

Bên canh đó bạn có ý định hợp tác làm ăn với những người mệnh Kim gồm các tuổi Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi thì người tuổi Giáp Tuất có điều kiện tiến lên.

Hay bạn có ý định chọn những người mệnh Hỏa gồm các tuổi Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi thì được bình hòa, trong làm ăn tương hỗ, giúp đỡ lẫn nhau.

Tuy nhiên bên cạnh những tuổi bạn nên xem xét hợp tác làm ăn ở trên thì bạn cũng không nên kết hợp với những người có mệnh Thủy gồm các tuổi Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu vì sẽ gặp khó khăn, trong công việc sẽ gặp được nhiều trở ngại.

Xã hội ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều việc làm mới cơ hội mới việc làm mới. Nên nếu bạn lựa chọn được một công việc vừa phù hợp với bản thân mình lại vừa hợp với sự tương sinh tương khắc của ngũ Hành thì bạn ngoài phát huy được hết thế mạnh, mà công việc sự nghiệp cũng hanh thông hơn.

Với những thông tin được chia sẻ trong bài viết này, hy vọng những người tuổi Giáp Tuất 1994 đã có câu trả lời cho mình về việc nên lựa chọn công việc gì, nên hợp tác làm ăn với những tuổi nào để đem đến sự dễ dàng, sự nghiệp thành công và phát đạt nhất nhé!