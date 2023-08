Nam Nữ tuổi Canh Ngọ 1990 hợp làm nghề gì? Nên kinh doanh gì?

Can chi (tuổi theo lịch âm): Canh Ngọ

Mệnh người sinh năm 1990: Lộ Bàng Thổ

Tương sinh với mệnh: Hỏa, Kim

Tương khắc với mệnh: Mộc, Thủy

Cung mệnh nam: Khảm thuộc Đông tứ trạch

Cung mệnh nữ: Cấn thuộc Tây tứ trạch

Theo tử vi, người sinh năm 1990 cầm tinh con Ngựa

II. Cuộc đời và sự nghiệp của người tuổi Ngọ

Trong tử vi những người tuổi Ngọ sinh năm 1990 được gọi là Lý Chi Mã, ngựa trong nhà. Có nghĩa đây là loài ngựa đã được thuần hóa nên cực kỳ hiền lành. Chính bởi lý do này mà người tuổi ngựa trong công việc vô cùng chăm chỉ, chịu khó. Cho dù có gặp khó khăn họ luôn tìm cách vượt quá chứ không bao giờ than thở. Những người tuổi ngựa luôn làm việc một cách hăng say và không bao giờ biết mệt mỏi. Cũng vì vậy mà những người này thường rất được lòng cấp trên và bạn bè đồng nghiệp xung quanh.

Tuy nhiên, những người sinh 1990 có bản mệnh là Lộ Bàng Thổ, nghĩa là đất ven đường, đây là loại đất nghèo chất dinh dưỡng, khô cằn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cho dù người tuổi ngựa luôn cần cù chăm chỉ nhưng lại rất ít khi gặp may mắn trong công việc, do đó ngoài việc lựa chọn cho mình một công việc phù hợp thì họ phải tự đứng trên đôi chân của mình cố gắng nỗ lực hơn người thì mới mong được thành công mỹ mãn.

Ở tuổi Canh Ngọ 1990 là những người rất coi trọng đạo đức và uy tín, nói một cách tiêu cực thì những người tuổi này có thiên hướng hơi bảo thủ. Cho dù là trong hoàn cảnh nào thì bản mệnh cũng hiếm khi phá vỡ những nguyên tắc có sẵn. Có lẽ vì vậy mà đôi khi họ thường có tư duy chậm chạp, trì trệ. Bởi nét tính cách có phần cứng nhắc này nên trong những trường hợp đòi hỏi sự ứng biến linh hoạt, xoay chuyển nhanh nhạy người tuổi Ngọ thường gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, một nét tính cách của người tuổi Canh Ngọ là thường đứng núi này trông núi nọ, họ thường cảm thấy cuộc sống không giống như ý mình, trống rỗng và nhạt nhẽo.

Một đặc điểm nữa ở người tuổi Canh Ngọ mà bạn cần lưu ý là những người này đôi khi thường nóng nảy, suy nghĩ thiếu chín chắn, có phần hiếu thắng nên họ có thể gặp thất bại bất cứ lúc nào. Để có thể hạn chế điều này thì những người sinh năm 1990 phải suy nghĩ kỹ khi lựa chọn nghề nghiệp cho mình, sao cho nghề nghiệp tương sinh với ngũ hành. Có như vậy mới giúp cho họ có thêm nguồn sinh khí quý báu từ đất trời nhằm tăng thêm cơ hội thành công và phát tài phát lộc.

III. Nghề nghiệp theo ngũ hành là gì?

Ngũ hành bao gồm 5 thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ứng với mỗi ngũ hành là những nhóm nghề nghiệp khác nhau. Theo ngũ hành thì Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Đây là quan hệ tương sinh, mối quan hệ hỗ trợ, hành này sẽ là tiền đề cho sự phát triển của hành kia. Nếu bạn may mắn tìm được một công việc yêu thích, phù hợp với bản thân mà còn tương sinh với ngũ hành thì bạn mới có thể phát huy trọn vẹn thế mạnh của bản thân. Từ đó giúp cho con đường sự nghiệp của bạn trở nên hanh thông hơn.

Ngũ hành bao gồm 5 thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ

Tuy nhiên, theo ngũ hành tương khắc thì Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Đây là quan hệ tương khắc, mối quan hệ khắc chế, hành này sẽ kìm hãm sự phát triển của hành kia. Và tất nhiên, nếu nghề không hợp mệnh cũng khiến chủ mệnh thường xuyên cảm thấy lo lắng, bồn chồn, khó tập trung vào công việc. Từ đó sinh ra cảm xúc nóng nảy, tự ti, đánh mất cơ hội hoặc gây thù chuốc oán với người khác. Làm nghề xung khắc với bản mệnh cũng sẽ hiếm có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ, khó mở rộng kinh doanh, buôn bán ế ẩm.

3.1. Nghề thuộc ngũ hành Hỏa

Nghề thuộc mệnh Hỏa bao gồm các nghề như: ẩm thực, quán ăn, khách sạn, nhà xưởng, bách hóa, quang học, chụp ảnh, sản xuất kính mắt, điện lực, thiết bị điện, pháo hoa, luyện kim, rượu, chất dễ cháy, cắt tóc, mỹ phẩm, trang sức, hỏa dược, đầu bếp, thủ công mỹ nghệ, gia công máy móc, sản xuất thuốc, quân giới, tư pháp, trị an, chính trị, ca hát nghệ thuật, thợ điêu khắc, nhà bình luận, nhà tâm lý học, nhà diễn thuyết, bảo hiểm, điện ảnh, hội họa, công chức, học giải, giáo sư, tác giả, sáng tác, tạp chí, máy tính, làm lính cứu hỏa, kỹ sư nhiệt điện, năng lượng mặt trời…

Đặc điểm chung của những nghề thuộc Ngũ Hành Hỏa là lễ nghi, nhiệt tình, mạnh mẽ, hung bạo.

3.2. Nghề thuộc ngũ hành Thổ

Các ngành nghề như: bất động sản, kiến trúc, công trình, gốm sứ, vật liệu xây dựng, mở đường, nông nghiệp, chăn nuôi, mai táng, nhà địa lý, hộ lý, đồ cổ, châu ngọc, cây nông nghiệp, thổ sản, điền sản, luật sư, thuyết khách, quan tòa, quản lý khách sạn, quản gia, thiết kế, cố vấn, thư ký, kế toán, quản lý cao cấp, nghiên cứu thổ nhưỡng, buôn bán đá,…. Là những ngành thuộc Ngũ Hành Thổ.

Đặc tính của Thổ là bao hàm, ổn định, cũng chãi và lý trí

3.3. Nghề thuộc ngũ hành Kim

Nghề thuộc ngũ hành Kim là những ngành liên quan tới máy móc, có tính quyết đoán, điều khiển và quyền uy. Bao gồm những nghề cụ thể như sau: nghề liên quan tới sắt thép, kim loại, vật liệu xây dựng, sửa chữa kim khí, buôn bán kim loại, linh kiện điện tử, cung cấp điện khí, điện tử viễn thông, vệ tinh, máy móc cơ khí, máy tính, chế tạo ô tô, sửa chữa ô tô, dây điện cáp điện, chế tạo loa phát thanh, chế tạo mạch điện, sản xuất dao kéo, chế tạo đồ đồng, làm hợp kim nhôm, gia công đồ trang sức, bán công cụ máy móc,…

Ngoài ra những nghề nghiệp mang tính cứng rắn, cần quyết đoán, chủ động như võ sư, đại biểu nhân dân, quan tòa, luật sư, nghề liên quan tới tài chính, giao thông, đồ điện, nghiên cứu khoa học, khai quật, khai mỏ, bác sĩ ngoại khoa, ngân hàng, kế toán, chứng khoán, bảo hiểm, cảnh sát,… cũng là nghề thuộc ngũ hành Kim.

3.4. Nghề thuộc ngũ hành Mộc

Đặc điểm của nhóm nghề này là tính giáo dục, tôn giáo, trắc ẩn, thực vật, hiền hòa, sinh sôi. Bao gồm các nghề: đồ gỗ, nông nghiệp, trồng trọt, Đông y, làm vườn, vật liệu xây dựng, thực phẩm, văn học, văn hóa, văn phòng phẩm, sản phẩm giáo dục, xuất bản, âm nhạc, giáo viên, tư pháp, chính trị, tôn giáo, nhà nghiên cứu động thực vật, buôn bán vải vóc, hương liệu,….

3.5. Nghề thuộc ngũ hành Thủy

Đặc tính của nhóm nghề này là trí tuệ, lưu động, có tính hàn. Bao gồm các nghề: ngư nghiệp, xăng dầu, sản xuất đồ uống rượu bia, sản xuất áo mưa, sản xuất cánh buồm, làm nước đá, nhân viên cứu hộ, nhân viên hồ bơi, vận động viên thể thao dưới nước, phóng viên, nhân viên ngoại giao, trượt băng nghệ thuật, nghiên cứu sinh vật biển, thủy điện, sản xuất sửa chữa mua bán tủ lạnh, bán hàng, chế tạo tàu thuyền, công nhân bến tàu, trinh thám, cứu hỏa, tình báo, giặt là, giao thông, phục vụ, chuyển phát nhanh, khách sạn…

Những nghề liên quan tới hàng hải, thủy lợi, thực vật dưới nước, hướng dẫn viên du lịch, vận động viên, vận tải biển, quảng cáo, hàng không, xiếc thú, sản xuất bột giặt, xuất nhập khẩu, cố vấn doanh nghiệp đều liên quan tới ngũ hành Thủy.

VI. Tuổi Canh Ngọ phù hợp với nghề nghiệp gì?

Tuy cùng là tuổi Canh Ngọ, nhưng mỗi người mang trong mình một tính cách và sở thích khác nhau. Chỉ khi bạn lựa chọn một công việc đúng, phù hợp với sở trường của mình thì bạn mới có thể phát huy trọn vẹn khả năng của bạn thân. Tuy nhiên, chọn công việc đúng, phù hợp thôi chưa đủ. Bởi xét theo phong thủy, nếu bạn chọn được một ngành nghề phù hợp với sự tương sinh tương khắc của ngũ hành thì bản mệnh sẽ có nhiều không gian để phát huy hết khả năng của mình. Nghề hợp mệnh cũng giúp bản mệnh dễ gặp được quý nhân giúp đỡ để chỉ lối cho những hướng đi đúng đắn trong công việc, hoặc khắc phục khó khăn đang gặp phải.

Tuy cùng là tuổi Canh Ngọ, nhưng mỗi người mang trong mình một tính cách và sở thích khác nhau

Bên cạnh đó, lựa chọn các ngành nghề hợp mệnh cũng giúp bản mệnh thêm tự tin, bản lĩnh vững vàng để nắm bắt kịp thời các cơ hội trước mắt. Nhờ vậy, con đường tài lộc của bản mệnh sẽ được hanh thông, thuận lợi.

Bạn sinh năm Canh Ngọ? bạn đang phân vân đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời thì hãy tham khảo một số nghề nghiệp sau đây:

Thứ nhất: bạn là người có bản mệnh là Thổ, nên trước tiên bạn nên ưu tiên lựa chọn những ngành nghề thuộc hành Thổ. Chỉ có những ngành thuộc hành Thổ là phù hợp nhất với bạn, tỷ lệ thành công trong công việc cũng rất cao. Một số ngành nghề bạn có thể tham khảo như: Bất động sản, xây dựng, kiến trúc, vật liệu xây dựng, Nông nghiệp, chăn nuôi, Quản lý nhà hàng khách sạn, Cán bộ địa chính, Kiểm lâm…

Nếu bạn chọn cho mình con đường kinh doanh thì nên lựa chọn kinh doanh vật liệu xây dựng, buôn bán bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn…..

Thứ hai: ngoài những ngành nghề thuộc hành Thổ, bạn cũng có thể lựa chọn cho mình những ngành nghề thuộc hành Hỏa hoặc Kim. Tuy không là một sự lựa chọn hoàn hảo nhưng nó cũng sẽ mang lại nhiều may mắn cho bạn, giúp cho sự nghiệp của bạn hanh thông và phát triển mạnh mẽ.

Ở hành Hỏa và Kim, một số ngành phù hợp với bạn như: Ẩm thực, Bách hóa, kỹ sư điện lực, thiết bị điện, pháo hoa, luyện kim, hóa mỹ phẩm, trang sức hỏa dược, gia công máy móc, sản xuất máy móc, quân giới, tư pháp, an ninh, chính trị, các ngành nghề liên quan tới văn hóa nghệ thuật, các ngành nghề liên quan tới sắt thép kim loại.

Nếu bạn lựa chọn kinh doanh thì nên mở cửa hàng bán đồ điện, cửa hàng điện thoại, máy tính, tivi, mở nhà hàng, buôn bán mỹ phẩm hoặc mở cửa hàng buôn bán vàng bạc, đồ trang sức,… những công việc này sẽ khiến công kinh doanh của bạn hanh thông, buôn may bán đắt.

Bên cạnh những công việc phù hợp thì người tuổi Ngựa cũng nên tránh các công việc liên quan đến hành Thủy và Mộc. Bởi những công việc này ngũ hành tương khắc với ngũ hành bản mệnh của bản thân để không gặp phải những điều xui xẻo, rủi ro, tai nạn, tiểu nhân quấy rối, dễ bị chèn ép. Có thể kể đến một số ngành nghề sau: vận tải biển, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản, nhà báo, phóng viên, nhân viên ngoại giao, giáo viên, xuất bản, báo chí, truyền thông, đông y.

Đặc biệt, nếu bạn đang có ý định kinh doanh nên lưu ý tránh không mở cửa hàng buôn bán hải sản, thực phẩm tươi sống hay buôn bán vải vóc, hương liệu.

V. Tuổi canh ngọ 1990 nên hợp tác làm ăn với những tuổi nào?

Nếu bạn đang có ý định hợp tác làm ăn chung với ai đó, thì lời khuyên dành cho bạn là hãy nên thận trọng. Người xưa có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” việc thành công hay thất bại trong làm ăn nó không chỉ phụ thuộc vào bạn, hay mặt hàng mà bạn kinh doanh. Nó còn phụ thuộc rất nhiều vào người hợp tác làm ăn cùng ban. Chọn tuổi làm ăn hợp với tuổi Canh Ngọ của bạn để mang lại sự hài hòa, thuận lợi nhằm gặt hái được nhiều thành công.

Chọn tuổi làm ăn hợp với tuổi Canh Ngọ của bạn để mang lại sự hài hòa, thuận lợi nhằm gặt hái được nhiều thành công

Theo tử vi, tuổi Canh Ngọ hợp tuổi Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu, việc làm ăn mau phát đạt về tiền bạc và mọi việc được hoàn toàn tốt đẹp cuộc sống được lên cao và không bao giờ gặp trở ngại trong công việc.

Bên cạnh những tuổi hợp để làm ăn thì bạn cũng nên tránh hợp tác làm ăn với các tuổi Mậu Dần, Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp Thân, Ất Dậu và Bính Dần. Nếu kết hợp làm ăn với các tuổi này thì bản mệnh sẽ gặp tai ương hoặc công việc dễ gặp thất bại.

Xã hội ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều ngành nghề mới mẻ để bạn lựa chọn. tuy nhiên việc định hướng và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với ngũ hành phù hợp với bản mệnh mỗi người sẽ giúp mang đến những may mắn, thuận lợi trong công việc, có cơ hội thăng tiến, gia tang thu nhập, nâng cao địa vị của mình trong xã hội.

Trên đây là những lưu ý khi lựa chọn ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh dành cho người tuổi Ngọ. Mong rằng những chia sẻ trên là hữu ích để giúp bạn lựa chọn được một ngành nghề phù hợp với tuổi của mình để có thể phát tài lộc và có vận mệnh tốt hơn.