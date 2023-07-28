Từ 1/8, giá xăng có thể tăng đến 1.300 đồng/lít

Theo tính toán, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 1/8 tới sẽ tăng mạnh, trong đó, mức tăng của giá dầu sẽ cao hơn mức tăng giá xăng.

Theo thông tin từ VTC News, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu dự báo, giá xăng trong nước sắp tới có thể tăng từ 900 - 1.300 đồng/lít, giá các loại dầu có thể tăng nhẹ hơn, từ 500 - 1.000 đồng/lít. Trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính trích quỹ bình ổn, mức tăng có thể cao hơn, từ 1.000 - 1.500 đồng/lít”.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần điều chỉnh, trong đó có 11 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.

Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 1/8 tới sẽ tăng mạnh - Ảnh: Báo Chính Phủ

Trên thị trường thế giới, lúc 6h30 ngày 28/7, giá dầu WTI giao dịch ở mức 79,57 USD/thùng, tăng 0,37 USD/thùng trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 83,48 USD/thùng, tăng 0,02 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, trong nước, giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu từ thị trường Singapore giữ đà tăng đến cuối ngày 27/7. Theo tính toán, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 1/8 tới sẽ tăng mạnh. Trong đó, mức tăng của giá dầu sẽ cao hơn mức tăng giá xăng.

Ngày 28/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến như sau: xăng RON95 22.792 đồng/lít, xăng E5 RON92 21.639 đồng/lít, dầu diesel 19.500 đồng/lít, dầu hỏa 19.189 đồng/lít và dầu mazut 15.725 đồng/kg.

Tháng 7/2023 có thể là tháng nóng nhất trong 120.000 năm, nắng nóng 'đổ lửa' nhiều nơi Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), chúng ta vừa trải qua 3 tuần nóng nhất từng được khi nhận, và nóng nhất trong hơn 100.000 năm qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-18-gia-xang-co-the-tang-en-1300-onglit-605783.html