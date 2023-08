Tháng 7/2023 có thể là tháng nóng nhất trong 120.000 năm, nắng nóng 'đổ lửa' nhiều nơi

Theo thông tin từ báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, trong một báo cáo ngày 27/7, Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMP) cho biết thế giới vừa trải qua ba tuần nóng nhất từng được ghi nhận.

Báo cáo nêu rõ nhiệt độ trong 23 ngày đầu tiên của tháng 7 đạt trung bình là 16,95 độ C, cao hơn nhiều so với kỷ lục trước đó là 16,63 độ C được thiết lập vào tháng 7/2019.