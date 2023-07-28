Tháng 7/2023 có thể là tháng nóng nhất trong 120.000 năm, nắng nóng 'đổ lửa' nhiều nơi

Báo cáo nêu rõ nhiệt độ trong 23 ngày đầu tiên của tháng 7 đạt trung bình là 16,95 độ C, cao hơn nhiều so với kỷ lục trước đó là 16,63 độ C được thiết lập vào tháng 7/2019.

Theo thông tin từ báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, trong một báo cáo ngày 27/7, Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMP) cho biết thế giới vừa trải qua ba tuần nóng nhất từng được ghi nhận.

Samantha Burgess, Phó Giám đốc Copernicus, cho hay: “Đây là nhiệt độ nóng nhất trong lịch sử loài người”.

So sánh với những dữ liệu khí hậu chúng ta biết được từ hàng thiên niên kỷ trước dựa trên vòng cây, rạn san hô và lõi trầm tích biển sâu, các nhà khoa học chỉ ra đây là nhiệt độ trung bình nóng nhất mà hành tinh từng phải hứng chịu trong 120.000 năm.

Hiện tượng El Nino đã tạo nên một mùa hè nóng nực ở Bắc bán cầu, và có khả năng là một mùa hè nóng chưa từng có.

Tác động của nắng nóng đối với sức chịu đựng của con người là rất rõ ràng. Khi nhiệt độ tăng lên 50 độ C trên khắp nước Mỹ, lượng người tử vong vì nhiệt gia tăng. Thậm chí người ngã xuống mặt đường cũng có nguy cơ bị bỏng đe dọa đến tính mạng.

Tại Địa Trung Hải, hơn 40 người đã thiệt mạng khi cháy rừng hoành hành khắp khu vực do nhiệt độ tăng cao. Tại châu Á, những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài đang cướp đi sinh mạng của nhiều người và đe dọa an ninh lương thực.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bà Samantha Burgess cho biết, biến đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiệt độ cao cực đoan. "Nhiệt độ trong không khí toàn cầu tỷ lệ thuận với nồng độ khí nhà kính trong bầu khí quyển", chuyên gia Copernicus này cho biết.

Một nghiên cứu cho thấy, biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính dẫn tới các đợt nắng nóng khủng khiếp ở Mỹ, Trung Quốc và Nam Âu vào mùa hè này.

Cháy rừng gần thị trấn Melloula ở Tunisia vào ngày 24/7 - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Hiện tượng El Nino sẽ có ảnh hưởng lớn hơn vào năm tới, có khả năng sẽ đẩy nhiệt độ năm 2024 lên cao hơn nữa.

Nhà khoa học khí hậu Kim Cobb tại Đại học Brown thậm chí còn đưa ra lời cảnh báo rằng trong một thập kỷ nữa, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ còn tiếp tục tăng, khiến cho khi chúng ta nhìn lại thì năm nay còn là một năm "tương đối mát mẻ". Mọi người sẽ sốc với nền nhiệt sẽ tăng lên trong tương lai.

Theo ông Petteri Taalas - Tổng thư ký của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), giảm phát thải khí nhà kính đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đây là điều bắt buộc để giảm nhẹ những tác động của biến đổi khí hậu.