Trước Thuỳ Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ trở thành "nạn nhân" của Trường Giang cùng những "trò đùa" khiến khán gỉa phải không ngừng lên án

Đời sống 14/06/2022 11:41

Sau ồn ào về hành động có phần thái quá mà Trường Giang làm với Hoa hậu Thùy Tiên trên sân khấu 'Ơn giời, cậu đây rồi', khán giả đã 'soi' lại những màn động chạm kém duyên của nam danh hài với nhiều bạn diễn.

Trước Thuỳ Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ trở thành 'nạn nhân' của Trường Giang cùng những 'trò đùa' khiến khán gỉa phải không ngừng lên án - Ảnh 1

Trong lần đầu tiên xuất hiện trên chương trình Ơn giời, cậu đây rồi, Hoa hậu Thùy Tiên đã ghi điểm nhờ phản ứng khéo léo, đối đáp linh hoạt. Tuy nhiên, màn trình diễn của cô lại chẳng may vướng phải ồn ào do “trưởng phòng” Trường Giang gây nên.

Trước Thuỳ Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ trở thành 'nạn nhân' của Trường Giang cùng những 'trò đùa' khiến khán gỉa phải không ngừng lên án - Ảnh 2

Trường Giang vào vai ông sếp kiêm tình nhân của Thùy Tiên, và đã có hành động ghé sát mặt như định hôn má 'nàng Hậu'. Phát hiện ra điều này, Thùy Tiên đã nhanh chóng né người ra xa Trường Giang kèm theo biểu cảm ngỡ ngàng, không thoải mái cho lắm.

Trước Thuỳ Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ trở thành 'nạn nhân' của Trường Giang cùng những 'trò đùa' khiến khán gỉa phải không ngừng lên án - Ảnh 3

Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên Trường Giang có hành động đụng chạm bạn diễn khác giới trên sân khấu Ơn giời, cậu đây rồi. Như trong một lần diễn chung với Vân Trang, nam danh hài ôm chặt cô, khiến Vân Trang bối rối né tránh.

Trước Thuỳ Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ trở thành 'nạn nhân' của Trường Giang cùng những 'trò đùa' khiến khán gỉa phải không ngừng lên án - Ảnh 4

Nhìn biểu cảm của Kim Tuyến khi Trường Giang ghì chặt và hôn má cho thấy cô không được thoải mái cho lắm.

Trước Thuỳ Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ trở thành 'nạn nhân' của Trường Giang cùng những 'trò đùa' khiến khán gỉa phải không ngừng lên án - Ảnh 5

Trước Hoa hậu Thùy Tiên, Trường Giang cũng từng hôn má một vài bạn diễn khác khi đóng cảnh tình nhân trong Ơn giời, cậu đây rồi, cho dù khán giả cho rằng không nhất thiết phải diễn cụ thể như vậy trước ống kính.

Trước Thuỳ Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ trở thành 'nạn nhân' của Trường Giang cùng những 'trò đùa' khiến khán gỉa phải không ngừng lên án - Ảnh 6

Trước Hoa hậu Thùy Tiên, Trường Giang cũng từng hôn má một vài bạn diễn khác khi đóng cảnh tình nhân trong Ơn giời, cậu đây rồi, cho dù khán giả cho rằng không nhất thiết phải diễn cụ thể như vậy trước ống kính.

Trước Thuỳ Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ trở thành 'nạn nhân' của Trường Giang cùng những 'trò đùa' khiến khán gỉa phải không ngừng lên án - Ảnh 7

Thậm chí khi Trường Giang cùng Kathy Uyên đóng vai Romeo và Juliet, nam diễn viên còn hôn môi bạn diễn khiến khán giả bức xúc, cho rằng nam danh hài đang mượn chuyện đóng kịch để có những hành động quá đà.

Trước Thuỳ Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ trở thành 'nạn nhân' của Trường Giang cùng những 'trò đùa' khiến khán gỉa phải không ngừng lên án - Ảnh 8

Tuy nhiên, Trường Giang khẳng định anh không hề lợi dụng bạn diễn mà đang thực hiện tình huống như kịch bản đưa ra. Vì đang đóng vai tình nhân nên anh phải có những hành động thân mật như một cặp đôi thứ thiệt, có như vậy mới thuyết phục được khán giả cũng như thử khả năng phản ứng, xử lý tình huống của các khách mời.

Trước Thuỳ Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ trở thành 'nạn nhân' của Trường Giang cùng những 'trò đùa' khiến khán gỉa phải không ngừng lên án - Ảnh 9

Trước Thuỳ Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ trở thành 'nạn nhân' của Trường Giang cùng những 'trò đùa' khiến khán gỉa phải không ngừng lên án - Ảnh 10

Trước Thuỳ Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ trở thành 'nạn nhân' của Trường Giang cùng những 'trò đùa' khiến khán gỉa phải không ngừng lên án - Ảnh 11

Trước Thuỳ Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ trở thành 'nạn nhân' của Trường Giang cùng những 'trò đùa' khiến khán gỉa phải không ngừng lên án - Ảnh 12

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Từ khóa:   đời sống Hoa hậu Thuỳ Tiên Trường Giang Ơn giời cậu đây rồi

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