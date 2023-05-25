Trước ngày đại hỷ, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến tại nhà cô dâu ở Thanh Hóa

Đời sống 25/05/2023 13:16

Ngay trước ngày đón dâu, nhóm thanh niên nhà trai lên nhà cô dâu chơi và xảy ra mâu thuẫn với thanh niên tại đây.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 22h ngày 21/5, tại đám cưới chị L.T.T., ở xã Yên Thọ, huyện Như Thanh (Thanh Hóa).

Vào thời điểm trên, nhóm thanh niên nhà trai (ở cùng xã) tới nhà cô dâu để chúc mừng, chung vui. Tại đây, nhóm thanh niên nhà trai mâu thuẫn với nhóm thanh niên nhà gái khiến 2 bên lao vào hỗn chiến, gây náo loạn.

Trước ngày đại hỷ, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến tại nhà cô dâu ở Thanh Hóa - Ảnh 1
Hai nhóm thanh niên được triệu tập để làm rõ vụ việc - Ảnh: Báo Tiền phong

Cũng theo thông tin từ báo Người lao động, hậu quả, anh Lê Quang T. và Lê Xuân Ph. bị thương phần mềm phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh.

Hiện vụ việc hỗn chiến tại nhà cô dâu đang được Công an huyện Như Thanh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam L.N.H.P (21 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), T.V.T. (35 tuổi), N.V.T. (42 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ ẩu đả tại đám cưới.

Theo công an, do đã có mâu thuẫn từ trước, nên khi gặp nhau trong đám cưới tại nhà hàng Đầm Sen Water Park (phường 3, quận 11), P. và T. đã xảy ra xô xát.

Trước ngày đại hỷ, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến tại nhà cô dâu ở Thanh Hóa - Ảnh 2
Hỗn chiến tại tiệc cưới tại nhà hàng Đầm Sen Water Park -  Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Lúc này, người đi chung với P. và T. (hơn 10 người) cũng cầm hung khí, ba chĩa… lao vào ẩu đả, rượt đuổi nhau từ trong nhà hàng ra ngoài đường, đập phá nhiều bàn ghế, cửa kính nhà hàng, khiến mọi người sợ hãi, chạy tán loạn. Sau khi ẩu đả, hai nhóm này rời đi.

Tại cơ quan điều tra, ba người thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan công an kêu gọi những người tham gia cuộc ẩu đả nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

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Quy Nhơn: Cận cảnh cuộc hỗn chiến kèm nhiều tiếng nổ lớn khiến 1 người bị thương

Băng nhóm khoảng 30 đối tượng dùng hung khí lao vào nhóm đối phương khiến 1 người bị thương nghi trúng đạn.

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