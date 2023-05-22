Quy Nhơn: Cận cảnh cuộc hỗn chiến kèm nhiều tiếng nổ lớn khiến 1 người bị thương

Đời sống 22/05/2023 19:39

Băng nhóm khoảng 30 đối tượng dùng hung khí lao vào nhóm đối phương khiến 1 người bị thương nghi trúng đạn.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, khoảng 23h ngày 21/5, băng nhóm của L.T.L. (SN 1996, ở phường Lê Hồng Phong) gồm 10 đối tượng đang nhậu tại vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ.

Ngay sau đó, nhóm khoảng 30 đối tượng đi trên xe ô tô lao tới, cầm hung khí, gồm: gậy, dao, đao cán dài tự chế… cùng lao vào chém băng nhóm của L. Bị tấn công bất ngờ, nhóm L. dùng ghế nhựa chống trả và chạy vào nhà đóng kín cửa.

Không dừng lại, nhóm 30 đối tượng tiếp tục hò hét, thách thức và liên tục đập phá cửa nhà bên đường Hoàng Văn Thụ. 

Quy Nhơn: Cận cảnh cuộc hỗn chiến kèm nhiều tiếng nổ lớn khiến 1 người bị thương - Ảnh 1
Ảnh cắt từ clip về vụ hỗn chiến do người dân chia sẻ lên mạng xã hội - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, một đối tượng dùng một vật có hình dạng giống súng bắn vào chân phải của L.H.C. (SN 2007, ở phường Lê Hồng Phong) khiến C. bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Quy Nhơn: Cận cảnh cuộc hỗn chiến kèm nhiều tiếng nổ lớn khiến 1 người bị thương - Ảnh 2
Thanh niên C. đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Dân Việt.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, vào khuya 21/5, L.H.C. đã nhập viện và được các bác sĩ điều trị. Lúc nhập viện, L.H.C. có một vết thương do đạn bắn vào đùi phải. Các bác sĩ đã phẫu thuật thành công, sức khỏe của C. đã ổn định.

Công an TP.Quy Nhơn đã thu giữ tại hiện trường 5 vỏ đạn, 1 đầu đạn và 2 cây đao tự chế.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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