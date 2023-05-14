Khuya cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất, lực lượng chức năng đưa xe ô tô cùng các tang vật về trụ sở để làm rõ.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 14/5, Công an quận 12 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ nổ ôtô khiến người phụ nữ 45 tuổi, quê Bà Rịa Vũng Tàu, bị thương nặng.

Trước đó, vào chiều 13/5, người dân sống trong con hẻm ở phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM, nghe tiếng nổ lớn. Họ chạy đến kiểm tra, thì phát hiện chiếc ôtô bốc khói nghi ngút nên hỗ trợ dập tắt. Người phụ nữ bị thương, kẹt trong xe được người dân giải cứu, đưa đến bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu giám định để làm rõ nguyên nhân.

Ô tô phát nổ rồi bốc cháy - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nghi có vật liệu nổ trong ô tô nên xe xử lý bom mìn được điều động đến hiện trường để dò tìm. Qua kiểm tra, công an thu giữ một can chứa xăng và bật lửa bên trong ô tô.

Khuya cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất, lực lượng chức năng đưa xe ô tô cùng các tang vật về trụ sở để làm rõ.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, được biết, bà H. thuê nhà và sống cùng một người nhiều tháng nay. Thời gian gần đây cả hai xảy ra mâu thuẫn tình ái.

Trước đó, ngày 13/5, bà H. nhắn tin cho người thân nội dung buồn chán và muốn kết thúc cuộc sống. Nạn nhân được cho là bị bỏng độ 2, bỏng đường hô hấp, hiện đang được điều trị tích cực. Công an thu giữ bên trong xe một can chứa xăng, bật lửa.

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