Xe khách nổ lốp, tông ô tô rồi lao qua dải phân cách khiến nhiều người hoảng loạn

Đời sống 10/05/2023 17:20

Vụ việc xe khách 29 chỗ nổ lốp khi đang lưu thông theo hướng tỉnh Tây Ninh trên Quốc lộ 22, va trúng ô tô, lao sang làn đường ngược lại đang gây chú ý.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, hơn 11 giờ ngày 10/5/2023, Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08), Công an TP.HCM vẫn đang giải quyết hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và ô tô 4 chỗ trên QL22.

Cụ thể, khoảng 9 giờ, xe khách 29 chỗ 70B - 022.64 chạy trên Quốc lộ 22 hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh. Khi đang lưu thông qua địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (cách cầu An Hạ khoảng 200m) thì xảy ra va chạm với ô tô bốn chỗ 51G - 152.79 chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến xe khách lao lên dải phân cách trồng cây, băng qua làn đường ở hướng ngược lại.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Hậu quả của vụ va chạm khiến ô tô 4 chỗ nát một bên hông phải, xe khách cũng hư hỏng nặng. 

 

Xe khách nổ lốp, tông ô tô rồi lao qua dải phân cách khiến nhiều người hoảng loạn - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và ô tô 4 chỗ trên QL22 - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

 

 

Xe khách nổ lốp, tông ô tô rồi lao qua dải phân cách khiến nhiều người hoảng loạn - Ảnh 2
Xe khách cũng hư hỏng nặng - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Xe khách nổ lốp, tông ô tô rồi lao qua dải phân cách khiến nhiều người hoảng loạn - Ảnh 3

Ô tô 4 chỗ nát một bên hông phải - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh niên, tài xế xe khách cho biết, xe đi hướng Tây Ninh, khi xe đến khu vực trên thì nổ lốp, sau đó xe bị mất tay lái dù anh đã ố gắng kiểm soát nhưng bất thành. May mắn, vụ tai nạn không làm hành khách trên xe bị thương.

Tài xế ô tô 4 chỗ cho biết, xe anh đang chở một hành khách nữ lớn tuổi. Tài xế và hành khách an toàn. 

Tất cả các hành khách sau đó được chuyển sang xe khác để tiếp tục lộ trình. Lực lượng chức năng Đội CSGT An Sương còn đang khẩn trương xử lý hiện trường vụ tai nạn.

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