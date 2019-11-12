Trị huyết trắng bằng rau diếp cá có hiệu quả như lời đồn?

Đời sống 12/11/2019 10:52

Trị huyết trắng bằng rau diếp cá như thế nào và lưu ý những gì là câu hỏi mà nhiều chị em quan tâm. Bởi dù đây là cách chữa dân gian được truyền miệng nhiều nhưng không phải ai cũng biết và hiểu rõ. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và giải đáp những thắc mắc của quý độc giả. 

1. Rau diếp cá là gì?

Trước khi tìm hiểu về cách trị huyết trắng bằng rau diếp cá, hãy cùng tìm hiểu thêm về loại rau này cũng như công dụng tuyệt vời của nó.

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Trị huyết trắng bằng rau diếp cá - Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp cá (hay còn gọi là giấp cá) còn có các tên gọi khác là rau dấp cá, ngư tinh thảo. Rau diếp cá thuộc loại cỏ nhỏ, sống lâu năm có thân rễ mọc ngầm dưới mặt đất. Diếp cá ưa chỗ ẩm ướt, thân mọc đứng có lông hoặc ít lông, lá hình tim, mọc cách, đầu lá hơi nhọn hoặc nhọn hẳn.

Không chỉ là một loại rau gia vị giúp kích thích tiêu hóa, tăng thêm mùi vị món ăn tạo cảm giác ngon miệng, rau diếp cá còn có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe.

Theo Đông y, rau diếp cá có vị cay chua, mùi tanh, tính lạnh, lành tính, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu thũng, sát trùng; ngoài ra, nó còn có tác dụng ức chế thần kinh và chống viêm loét. Loại rau này còn chứa quercetin có tác dụng lợi tiểu.

Ngoài ra, rau diếp cá có nhiều tác dụng trong việc chữa trĩ, đinh nhọt, sởi, đau mắt đỏ do vi khuẩn mủ xanh, bí tiểu tiện, phụ nữ kinh nguyệt không đều, có thể dùng phối hợp với một số vị thuốc Nam khác chữa sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó rau còn có tác dụng kháng khuẩn rất tốt nên thường được dùng để diệt khuẩn, trị mụn, trị bệnh ngoài da... Vì thế, rau diếp cá được xem là một vị thuốc quý đối với phụ nữ.

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Những điều về diếp cá mà bạn chưa biết - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách trị bệnh huyết trắng bằng rau diếp cá và những lưu ý 

Huyết trắng bệnh lý là do nhiễm nấm, viêm âm đạo gây ra. Thông thường, huyết trắng có vai trò giữ cho âm đạo luôn ẩm, chống các vi khuẩn gây bệnh xâm nhập cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng viêm nhiễm xảy ra khi độ cân bằng trong âm đạo bị phá vỡ.

Các nghiên cứu hiện đại về công dụng của rau diếp cá cho thấy nó có tính kháng khuẩn mạnh mẽ, ức chế nhiều loại vi khuẩn như phế cầu khuẩn, tụ khuẩn vàng, liên cầu khuẩn... Rau diếp cá cũng có khả năng tác động trực tiếp vào vỏ bọc protein của virus để chống lại vi-rút Herpes Simplex (HSV) gây viêm loét sinh dục. Ngoài ra, nó còn diệt ký sinh trùng và nấm. Chính vì vậy, chữa bệnh huyết trắng bằng rau diếp cá là phương pháp hữu hiệu dành cho chị em.

2.1. Cách trị huyết trắng bằng rau diếp cá

Để cải thiện tình trạng huyết trắng bất thường, bạn có thể áp dụng rất nhiều cách khác nhau. Một số cách phổ biến như:

  • Ăn sống: Bạn chỉ cần thêm rau diếp cá vào thực đơn hàng ngày. Ăn càng nhiều rau diếp cá càng tốt, chỉ cần rửa sạch sau đó ăn sống như các loại khác. Lúc đầu ăn diếp cá bạn thường sẽ thấy khó ăn vì loại rau này có vị tanh đặc trưng. Tuy nhiên, nếu ăn quen, bạn có thể trở nên "nghiện" lúc nào không biết.
  • Xay sinh tố hoặc ép lấy nước: Nếu ngại ăn sống rau diếp cá, bạn có thể cho vào máy xay sinh tố hoặc ép lấy nước. Phương pháp uống rau diếp cá trị huyết trắng được khá nhiều chị em dùng.
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Uống rau diếp cá chữa bệnh phụ khoa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet
  • Phơi khô sắc lấy nước: Phơi khô rau diếp cá rồi mang sắc để uống. Cách này thường sẽ giúp giảm khó chịu vì mùi tanh của rau diếp cá nhưng sẽ làm giảm công hiệu và chất lượng của loại rau này.

Theo kinh nghiệm áp dụng cách chữa bệnh huyết trắng bằng rau diếp cá, chị em có thể thực hiện theo cách sau để vệ sinh vùng kín hàng ngày:

  • Chuẩn bị 20 gam rau diếp cá, bồ kết 10 gam, tỏi 1 củ (vừa).
  • Đem tất cả các nguyên liệu rửa thật sạch, nhất là rau diếp cá có thể ngâm với nước muối loãng khoảng 5 phút cho sạch khuẩn.
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Cần chuẩn bị muối tinh và rau diếp cá - Ảnh minh họa: Internet
  • Sau đó cho các nguyên liệu vào nồi đổ 5 bát nước đun sôi kỹ với lửa nhỏ.
  • Khi nấu được nước chị em dùng để xông hơi vùng kín. Chị em xông hơi cho tới khi nước hết bốc hơi và còn ấm thì dùng để ngâm rửa.
  • Sau khi ngâm xong chị em cần rửa lại vùng kín lần nữa bằng nước sạch.

Tinh chất từ rau diếp cá, bồ kết và tỏi sẽ giúp kháng viêm, tiêu diệt vi khuẩn, từ đó làm giảm triệu chứng ra nhiều khí hư, ngứa ngáy và mùi hôi vùng kín. Thực hiện theo cách này mỗi ngày và liên tục trong 1 tuần sẽ cho hiệu quả cao.

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2.2. Những lưu ý khi trị huyết trắng bằng rau diếp cá

Chữa trị huyết trắng với rau diếp cá là một cách khá hiệu quả và tiện lợi cho chị em. Tuy nhiên, cũng giống với những cách chữa dân gian khác thì chị em chỉ nên áp dụng khi bệnh ở giai đoạn đầu. Khi bệnh đã nặng, hãy đến cơ sở y tế để kiểm tra, không tự ý sử dụng bởi điều này sẽ gây ảnh hưởng đến bệnh tình.

Mặt khác, hiệu quả của cách trị huyết trắng bằng rau diếp cá có đạt được hiệu quả như mong muốn hay không còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.

Những lưu ý khi sử dụng rau diếp cá trị huyết trắng:

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Diếp cá là một loại rau trị huyết trắng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet
  • Sử dụng rau diếp cá đảm bảo, tránh các loại có thuốc trừ sâu hoặc thuốc kích thích.
  • Rửa sạch rau diếp cá trước khi dùng, để đảm bảo hơn, nên ngâm trong nước muối trước.
  • Chỉ nên áp dụng khi bệnh ở giai đoạn đầu, khi bệnh đã nặng hãy đến cơ sở y tế để kiểm tra, không tự ý sử dụng bởi điều này sẽ gây ảnh hưởng đến bệnh tình.
  • Hiệu quả của cách chữa huyết trắng bằng rau diếp cá có đạt được hiệu quả như mong muốn hay không còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người.
  • Khi sử dụng rau diếp cá để ngâm, nên giữ khoảng cách để tránh xa quá sẽ giảm tác dụng còn gần quá thì dễ bị bỏng.

 Bên cạnh việc dùng rau diếp cá làm thuốc chữa bệnh, chị em cần lưu ý những vấn đề sau để hỗ trợ điều trị bệnh tốt nhất:

  • Khi thấy các dấu hiệu bất thường của bệnh huyết trắng hay các bệnh viêm nhiễm phụ khoa như huyết trắng ra nhiều, có màu sắc, tính chất lạ, vùng kín ngứa rát, đau khi quan hệ, xuất huyết âm đạo,... bạn cần phải tới các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được các bác sĩ xét nghiệm, chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị cụ thể.
  • Bạn cần tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, uống thuốc đúng liều lượng.
  • Chú ý vệ sinh vùng kín sạch sẽ, cẩn thận. Các chuyên gia sản phụ khoa lưu ý chị em nên cẩn thận trong việc lựa chọn sản phẩm vệ sinh vùng kín bởi trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm được bày bán với mẫu mã đa dạng tuy nhiên chất lượng có thể không được đảm bảo. Bạn nên sử dụng sản phẩm vệ sinh có chứa Nano Bạc, pH =(4-6), tinh chất bạc hà, chè xanh để giúp kháng khuẩn, duy trì pH cân bằng của âm đạo và khử mùi rất tốt.
  • Kiêng quan hệ tình dục trong quá trình điều trị bệnh để cắt đứt nguồn cơn lây nhiễm, tránh lây chéo. Trong trường hợp cần thiết, bạn cần sử dụng bao cao su, vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ.
  • Bổ sung chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, không quá lo lắng, không thức khuya.
  • Tái khám theo chỉ định của bác sĩ.
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Cần đến khám bác sĩ ngay nếu tình trạng nặng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những chia sẻ trên đây, chị em đã hiểu rõ hơn về cách chữa trị huyết trắng bằng rau diếp cá. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nơi “cô bé” thì hãy thật bình tĩnh và đến cơ sở y tế uy tín để thăm khám. Mong rằng bài viết trên đây đã mang đến những thông tin bổ ích và cần thiết để chị em phụ nữ luôn khỏe mạnh và tự tin.

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Từ khóa:   rau diếp cá bệnh phụ khoa huyết trắng ở nữ giới

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