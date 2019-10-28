Khám phá tác dụng của quả lê đối với sức khỏe con người

Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia USDA, 1 quả lê nặng khoảng 178 gram, cung cấp cho cơ thể khoảng 101 calori năng lượng, 27 gram carbonhydrate (bao gồm 17gram đường và 06 gram chất xơ) và 01 gram chất đạm, 12% lượng vitamin C, 10% vitamin K, 06% kali và một lượng nhỏ canxi, sắt, magiê, riboflavin, vitamin B-6 và folate. Loại quả này còn chứa các thành phần như carotenoid, flavonol và anthocyanin (có trong quả lê có vỏ đỏ). Những dưỡng này rất cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tật.

Quả lê có mùi vị đặc biệt, thơm ngon, mát, là thức ăn quý đứng đầu trăm quả về tư âm nhuận táo, thanh nhiệt tiêu đờm, chữa được gần hết các bệnh ở bộ máy hô hấp. Vì thế, mà người ta thường dùng quả quả lê chữa viêm họng, chữa ho cho trẻ em. Đặc biệt, nếu thường xuyên ăn sau bữa cơm hoặc uống một ly nước ép lê thì sẽ hỗ trợ cơ thể loại bỏ các chất gây ung thư một cách hiệu quả. Ngoài ra, loại quả này còn có rất nhiều tác dụng khác cũng rất tốt cho sức khỏe mà không nhiều người biết đến. Vì thế, bài viết này sẽ đi tìm hiểu chi tiết về tác dụng của quả lê , để giúp các bạn hiểu và có thể tận dụng triệt để các lợi ích mà nó mang lại.

Do đó, việc tiêu thụ quả lê trong một thời gian dài có thể làm tăng sức đề kháng và giảm thiểu bệnh tật, đặc biệt, làm giảm nguy cơ gây bệnh béo phì, tiểu đường, tim mạch và tử vong cũng như thúc đẩy việc hình thành một làn da khỏe mạnh, tăng năng lượng và giảm cân. Cụ thể như sau:

Cứ 100 g lê có chứa 3 g chất xơ (chất xơ không tan), giúp cơ thể phòng tránh các bệnh về đường tiêu hóa, táo bón cũng như làm sạch thận và đường ruột. Bên cạnh đó, chất xơ trong quả lê có tính xốp và bằng 1/4 lượng chất xơ cơ thể cần có trong một ngày sẽ nhanh chóng làm đầy bao tử. Như vậy, bạn sẽ có cảm giác no và gần như không muốn ăn thêm các loại thực phẩm khác, khống chế được năng lượng nạp vào và tiêu thụ.

Ăn lê có tác dụng giảm cân hiệu quả

Đặc biệt, trong vỏ quả lê cũng chứa một lượng lớn chất xơ và dinh dưỡng, nếu bạn không sợ cứng thì nên để cả vỏ khi ăn, tốt cho hệ tiêu hóa đường ruột, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giải phóng năng lượng, tăng đốt cháy chất béo và giảm lượng dự trữ chất béo trong cơ thể. Ngoài ra, trong quá trình ăn lê nên ăn chậm, nhai kỹ, không chỉ giúp bạn thưởng thức được vị ngon mà còn là “bài thể dục nhẹ nhàng nhất” của hàm răng giúp đốt cháy calo thừa trong cơ thể để giảm cân nhanh chóng

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Lê là một trong những loại quả tốt cho người bệnh tiểu đường vì chứa đường tự nhiên ở dạng fructose và có chỉ số glycemic thấp, cải thiện độ nhạy cảm insulin. Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong việc điều trị và dự phòng bệnh đái tháo đường, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Bên cạnh đó, quả lê còn cung cấp nước, đường, chất xơ, vitamin C, vitamin nhóm B, chất khoáng canxi, magie, kali... đều rất tốt cho cơ thể. Thời điểm tốt nhất để ăn lê là 2 giờ sau khi ăn, ăn lê lúc này sẽ không làm đường huyết của người bệnh bị tăng đột ngột. Ngoài ra, cũng có thể ăn lê vào giữa buổi sáng, khoảng 11 giờ sáng hoặc vào buổi tối lúc 5 giờ chiều, tăng hàm lượng chất xơ cho cơ thể, chống táo bón, giảm mỡ máu... cho bệnh nhân tiểu đường.

Tác dụng của quả lê chữa ho cho trẻ em

Do sức đề kháng còn yếu nên mỗi khi thay đổi thời tiết, trẻ em dễ bị ho, sốt, cảm cúm... Tình trạng ho thường kéo dài, nếu lạm dụng thuốc tây sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ ở trẻ. Lúc này, các mẹ hãy kiểm soát triệu chứng ho, ngứa rát ở cổ họng bằng quả lê cho con. Bởi lê có tính mát và vị hơi chua, theo Đông y loại quả này có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, dưỡng huyết, tiêu đờm và giảm ho.

Ăn lê có tác dụng chữa ho cho trẻ em hiệu quả

Do đó, mẹ hãy cho lê vào một chiếc bát, thêm mật ong và hấp cách thủy tầm 45 phút, sau đó, dùng 2 – 3 lần/ngày, mỗi lần ăn 1 miếng lê với uống 15ml nước ép. Đây là bài thuốc đơn giản, không chỉ giảm ho nhanh chóng mà còn bổ sung hàm lượng acid folic, vitamin và khoáng chất tự nhiên nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ hiệu quả.

Ngoài ra, tác dụng của quả lê đối với trẻ em còn rất nhiều, đặc biệt là có ích trong việc giảm táo bón. Quả lê rất giàu chất xơ giúp kéo lượng lớn nước vào phân, làm mềm dễ dàng di chuyển hơn trong đường ruột, trẻ dễ đi tiêu hơn trong tình trạng tạo bón.

Hỗ trợ điều trị bệnh tật

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã công nhận, quả lê có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh huyết áp, kháng viêm, ngăn ngừa loãng xương… đặc biệt có thể loại bỏ các tế bào ung thư, không gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể.

Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm với những người hút thuốc, để họ ăn 750g lê liên tục trong bốn ngày và kiểm tra lượng các chất chuyển hóa PAH 1-hydroxy-pyrene trong nước tiểu của họ trước và sau khi ăn. Kết quả đáng ngạc nhiên, ăn quả lê sau 6 tiếng hút thuốc có thể đào thải được một lượng lớn 1-hydroxypyrene qua đường nước tiểu. Điều này là do nước của quả lê chứa một lượng lớn các chất polyphenol chống ung thư, khi làm nóng có thể thải ra một lượng lớn độc tố 1-hydroxypyrene. Vì vậy, có thể ngăn ngừa ung thư hiệu quả, giúp con người bớt sợ hãi về căn bệnh hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu này.

Tác dụng của quả lê đối với bà bầu?

Vì quả lê có rất nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể nên khi ăn loại quả này sẽ mang đến cho bà bầu rất nhiều lợi ích như:

Chống lại nhiễm trùng

Ăn quả lê sẽ giúp mẹ bầu ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm như cảm lạnh thông thường, ho và cúm theo mùa, đồng thời đóng một vai trò quan trọng trong điều trị nhiễm trùng phổi (viêm phế quản, viêm phổi) và viêm gan. Hơn thế nữa, lê cũng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, tốt cho thai kỳ, giúp cơ thể hấp thụ chất sắt, ngăn ngừa thiếu máu thai kỳ hiệu quả.

Giảm phù nề

Lê là một trong những loại có tác dụng ngăn chặn tình trạng giữ nước ở cơ thể, qua đó đẩy lùi chứng phù nề. Mẹ bầu thường bị phù nề ở bàn chân, bàn tay, cánh tay, mắt cá chân. Ăn lê sẽ giúp cơ thể mẹ cơ thể tống khứ lượng chất lỏng dư thừa, khắc phục được tình trạng này hiệu quả.

Ăn lê giúp giảm phù nề cho mẹ bầu

Tăng sức đề kháng cho mẹ và bé

Trong một quả lê có chứa lượng calo lớn, giúp cơ thể có đủ năng lượng cần thiết cho ngày dài luôn tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, việc ăn lê còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho thai phụ, mẹ khỏe con phát triển tốt. Do đó, mẹ hãy ăn trực tiếp hoặc chế biến thành nhiều món ăn ngon khác từ lê để bớt thấy nhàm chán.

Bên cạnh đó, lê còn là một thực phẩm cực kỳ tốt cho mẹ bầu trong việc chống trầm cảm, stress và giảm ốm nghén trong thai kỳ. Bởi loại quả này có tính mát, thanh nhiệt, giải độc, giúp cơ thể mẹ cảm thấy thoải mái và ổn định tâm trạng. Bên cạnh đó, do có mùi vị thơm, ngon lại dễ ăn, mẹ bầu sẽ không cảm thấy buồn nôn hay nôn mửa nghiêm trọng, để thời kỳ thai nghén trải qua dễ dàng hơn.

Ăn quả lê tốt cho sức đề kháng của mẹ

Mặc dù tác dụng của quả lê rất tốt, nhưng khi ăn mẹ bầu vẫn cần phải lưu ý những điều sau:

+ Không ăn lê cùng với các loại thực phẩm kỵ như: thịt ngỗng, rau dền, củ cải… nếu cứ liều lĩnh kết hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho cơ thể, đặc là sự phát triển của thai nhi trong bụng. Vì vậy, để tránh được tác hại của quả lê mẹ nên tham khảo kỹ thông tin về loại quả này để sử dụng cho đúng.

+ Những bà bầu bị rối loạn hấp thu fructose thì không nên ăn lê. Bởi loại quả này chứa rất nhiều fructose, đặc biệt là khi chín. Khi ăn phải sẽ gây ra các triệu chứng như là đầy hơi và tiêu chảy.

Hy vọng với những thông tin trên đây, các mẹ đã biết được tác dụng của quả lê là gì? Để từ đây tận dụng được tối đa lợi ích mà nó mang lại cũng như tránh được các tác hại không mong muốn xảy ra.