TP.HCM: Nhiều phụ nữ biến dạng mặt sau khi tiêm 'tế bào gốc trẻ hóa da'

Đời sống 26/04/2023 06:41

Sau khi tiêm "tế bào gốc trẻ hóa da" tại một cơ sở spa, 5 người phụ nữ bị biến dạng mặt, hoại tử đầu mũi, chảy mủ,...

Theo thông tin từ VNExpress, sau khi tiêm "tế bào gốc trẻ hóa da" tại một cơ sở spa, 5 phụ nữ bị biến dạng mặt, hoại tử đầu mũi, chảy mủ, bác sĩ phát hiện chất được tiêm là silicon.

Cả 5 người cho biết những ngày đầu sau tiêm có cảm giác đau, châm chích, sưng tại vị trí tiêm. Nhân viên cơ sở spa giải thích là phản ứng thông thường sau tiêm tế bào gốc. Vài ngày sau, một người (40 tuổi) bị biến dạng mặt, môi sưng phù, kích ứng, đỏ tấy. Người khác, 35 tuổi, bị hoại tử mũi đen sì, chảy mủ. Những người còn lại cũng bị biến chứng, dị ứng tại vị trí tiêm, tình trạng nhẹ hơn.

Ngày 25/4, bác sĩ Lê Thái Vân Thanh, Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết nguyên nhân họ bị biến dạng mặt, kích ứng do bị tiêm silicon lỏng thay vì tế bào gốc như cơ sở spa giới thiệu.

Tùy tình trạng bệnh nhân, bác sĩ chỉ định rạch da, nạo vét, lấy silicon lỏng ra, song không thể lấy hết hoàn toàn được. Đồng thời, mọi can thiệp chỉ có thể giảm hậu quả, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe sau này do silicon lỏng vẫn tồn tại trong cơ thể.

TP.HCM: Nhiều phụ nữ biến dạng mặt sau khi tiêm 'tế bào gốc trẻ hóa da' - Ảnh 1
Cả 5 người cho biết những ngày đầu sau tiêm có cảm giác đau, châm chích, sưng tại vị trí tiêm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, mặc dù chất làm đầy bằng silicon lỏng đã bị cấm lưu hành tại Việt Nam, nhưng một số cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp vẫn sử dụng chất liệu này, dẫn tới nhiều biến chứng khó lường. 

PGS.TS Vũ Ngọc Lâm - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình, BV (BV) T.Ư Quân đội 108 cho biết, khi dùng silicon lỏng tiêm vào cơ thể dễ gây ra biến chứng tắc mạch. Khi bị tắc mạch, máu sẽ không thể đủ để nuôi dưỡng bộ phận được tiêm vào như mắt, môi, mũi dễ gây ra hoại tử những bộ phận đó, nguy hại nhất là có thể gây tử vong cho người sử dụng. Ngoài ra, bơm silicon lỏng có thể gây biến chứng sớm: Viêm tấy, nhiễm khuẩn, tạo ổ áp xe ở vùng bơm silicon lỏng, lâu dài có khả năng biến dạng với hình thể rất xấu.

Việc bơm silicon, nhất là làm ở những trung tâm thẩm mỹ “chui” có thể làm lây nhiễm HIV, lây bệnh viêm gan siêu vi và nhiều bệnh lý lây truyền khác qua đường tiêm chích. Nguy hại hơn cả là có thể bị tử vong do biến chứng bơm silicon lỏng.

Về lâu dài, khi tiêm silicon lỏng vào cơ thể, nó sẽ kích thích các mô xung quanh, gây ra phản ứng viêm tấy liên tục kèm đau nhức vùng tiêm chích. Tình trạng viêm tấy sẽ ngày càng lan rộng ra và dày lên, cứng hơn, tạo ra những cục u. Vùng tiêm chích silicon lỏng có nguy cơ bị hoại tử, loét da do thiếu máu nuôi, chuyển sang màu xanh hoặc đen thẫm gây biến dạng xấu xí.

PGS.TS Vũ Ngọc Lâm khuyến cáo, khi đi làm đẹp, chị em cần phải tỉnh táo, đừng bao giờ ham rẻ tiêm chất làm đầy mà mình không biết là chất gì, không nghe theo lời rủ của bạn bè người thân tới các cơ sở làm đẹp không có uy tín để làm đẹp. Nếu muốn tiêm chất làm đầy để làm đẹp, nên chọn các BV có chuyên khoa thẩm mỹ để thực hiện.

Hiện nay có rất nhiều phương pháp có thể giúp chị em đẹp hơn mà không cần phải sử dụng silicon lỏng. Vì người tiêm chất làm đầy phải là các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ có đào tạo về chuyên môn, có chứng chỉ chuyên môn và cơ sở thẩm mỹ có giấy phép hành nghề mới có thể thực hiện được.

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