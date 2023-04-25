Bình Định lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại bờ biển Quy Nhơn

Đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Định tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế, nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Bình Định đến với du khách trong và ngoài nước.

Theo thông tin từ Báo Nhân Dân, từ ngày 25/4-5/5 tại Quảng trường Quy Nhơn, người dân và du khách đến với lễ hội sẽ được chiêm ngưỡng số lượng lớn khinh khí cầu với đủ màu sắc, kích thước và chủng loại. Đây cũng là cơ hội để người dân, du khách có cơ hội khám phá những điều mới lạ khi được trực tiếp trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu và ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của một thành phố Quy Nhơn xinh đẹp.

Đông đảo người dân đến dự khai mạc lễ hội Khinh khí cầu ở Quy Nhơn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Có 2 hình thức để tham gia sự kiện. Bay tự do được tổ chức vào 6 giờ hàng ngày, mỗi lượt chở 2 khách cùng phi công; khinh khí cầu bay ở độ cao 300-500m và bay xa từ 5-10km tính từ điểm cất cánh. Thời lượng cho mỗi chuyến bay từ 45-60 phút trong điều kiện thời tiết không có mưa và vận tốc gió trên 15km/giờ.

Bay neo tại chỗ được tổ chức dự kiến từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút hằng ngày, mỗi lượt chở 2-3 hành khách cùng phi công; khinh khí cầu bay ở độ cao 30-50m từ mặt đất. Thời lượng cho mỗi chuyến bay là 5 phút trong điều kiện thời tiết không có mưa và vận tốc gió dưới 8km/giờ.

Nhiều khinh khí cầu khổng lồ lần đầu tiên có mặt tại Quy Nhơn - Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam Dẫn tin từ Báo Tuổi Trẻ, đông đảo người dân và du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến nhiều khinh khí cầu đủ chủng loại và màu sắc rực rỡ. Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường Quy Nhơn để chiêm ngưỡng khinh khí cầu - Ảnh: Báo Nhân Dân Nhiều du khách trong và ngoài nước cũng tỏ ra phấn khích khi được ngắm nhìn các khinh khí cầu bay giữa bầu trời phố biển Quy Nhơn. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Định tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Bình Định đến với du khách trong và ngoài nước.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Bắc Bộ cảnh báo mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh, Nam Bộ nắng nóng diện rộng kéo dài Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 24/4 - 3/5, ở khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội), sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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