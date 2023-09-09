Khoảng 482m2 diện tích trong công ty rộng 2.000m2 và nhiều mút, nhựa thành phẩm bị lửa thiêu rụi. Vụ cháy khiến ông Đ.Đ.T. (sinh năm 1966, là nhân viên công ty) tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 9/9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM cho biết, đang làm rõ vụ cháy tại Công ty TNHH sản xuất nhựa Anh Dũng trên đường Hồ Ngọc Lãm, Phường 16, Quận 8 làm một người tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc 23h23 ngày 8/9 tại công ty trên. Người dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, do bên trong công ty chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội và có nguy cơ lan sang khu vực bên cạnh. Nhiều người dân sinh sống gần đó tìm cách di chuyển đồ đạc ra khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng chữa cháy ở hiện trường - Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), PC07, Công an TPHCM phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC Công an quận 8, Đội Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, Đội Cảnh sát PCCC quận 6 và Đội 3, Phòng PC07 đã điều động 17 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ có mặt chữa cháy.

Khi có mặt, lực lượng PCCC chia nhiều hướng tiếp cận công ty để chữa cháy. Một lúc sau, ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến ông Đ.Đ.T. (sinh năm 1966, là nhân viên công ty) tử vong.

Ngoài ra, nhiều tài sản bên trong công ty bị cháy chưa ước tính thành tiền. Lực lượng chức năng bảo vệ được khoảng 518m² phần diện tích còn lại của công ty và ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.

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