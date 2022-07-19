Top 10 lưu ý quý báu khi thuê thám tử mới nhất

Những lưu ý khi thuê thám tử đầu tiên đó là bạn phải chọn các dịch vụ có văn phòng làm việc cụ thể, nằm ở đâu để khách hàng dễ dàng tìm đến. Kèm theo đó là các thông tin cơ bản như thời gian thành lập, giấy phép kinh doanh, người đại diện pháp nhân, thành phần nhân sự,…Đây là các yếu tố cơ bản nhất giúp đánh giá chất lượng và mức độ đáng tin cậy của đơn vị thám tử. Còn nếu dịch vụ đó không có địa chỉ văn phòng làm việc cụ thể, mơ hồ, lấp lửng…thì tuyệt đối không nên chọn bởi dễ bị lừa đảo.

Cụ thể trước khi có ý định chọn dịch vụ thám tử nào thì bạn lên google search xem đơn vị đó có bị phốt nào không, có bài viết lừa đảo hay tai tiếng không. Hoặc chắc chắn hơn có thể truy cập fanpage/ google map của công ty xem các phần đánh giá, các bình luận… Đây là các đánh giá chân thực nhất bởi họ là người đã từng sử dụng qua dịch vụ.

3, Thái độ nhân viên, cách chăm sóc khách hàng

Thông qua thái độ của nhân viên thì các bạn cũng phần nào đánh giá được độ uy tín và sự chuyên nghiệp của 1 dịch vụ thám tử. Bạn chú ý đến cách chào đón, thái độ khi tư vấn, cách nói chuyện có cởi mở, thân thiện không, có thật tâm không hay chỉ qua loa…Một dịch vụ tốt sẽ coi khách hàng như thượng đế, phục vụ tận tâm và chu đáo.

4, Có sự cam kết về hiệu quả công việc

Dịch vụ thám tử tin cậy sẽ có sự cam kết với khách hàng về kết quả, hiệu quả công việc. Bởi họ có năng lực thật sự, đã từng làm qua nhiều trường hợp như vậy nên sẽ tự tin cam kết. Thậm chí nhiều công ty còn cam đoan sẽ hoàn lại tiền nếu như không có kết quả đúng ý khách hàng. Đây là 1 trong các kinh nghiệm quý báu khi thuê thám tử Hà Nội theo dõi rất thiết thực mà các bạn cần nắm rõ để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

5, Chú ý đến văn bản ký kết hợp đồng

Đây là văn bản pháp lý có giá trị giúp đảm bảo quyền và lợi ích cho bạn. Vì thế chỉ chọn dịch vụ nào có hợp đồng làm việc đàng hoàng, có dấu đỏ của công ty. Trong hợp đồng ghi rõ các điều khoản, trách nhiệm 2 bên, các cam kết từ phía dịch vụ, giá cả dịch vụ, cam kết bảo mật…tạo sự yên tâm hơn cho bạn. Còn nếu dịch vụ không có hợp đồng, chỉ cam kết bằng miệng thì không nên chọn.

6, Hỏi kỹ về chi phí trước khi thuê thám tử

Là khách hàng thông minh, bạn nên hỏi rõ chi phí trước khi chính thức làm việc. Cụ thể bạn hỏi rõ giá dịch vụ bạn cần thuê là bao nhiêu, tổng chi phí, có phát sinh chi phí không… Nếu dịch vụ đó báo giá công khai, minh bạch, cam kết không phát sinh thêm phí thì bạn yên tâm sử dụng. Còn nếu mập mờ về giá thì nên suy xét kỹ lại.

7, Chọn dịch vụ tư vấn miễn phí qua nhiều kênh khác nhau

Trước khi tìm đến trực tiếp văn phòng, bạn có thể trao đổi trước với bên dịch vụ qua các kênh như: zalo, qua số điện thoại, qua facebook, email hoặc sky đều được. Như vậy vừa giúp bạn tiết kiệm chi phí, tránh bị lộ thông tin mà còn tiết kiệm thời gian, không phải đến gặp trực tiếp. Các đơn vị thám tử uy tín sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tư vấn với bạn mọi lúc mọi nơi.

8, Nói rõ cách bàn giao thông tin/ kết quả

Bạn cần trao đổi rõ với bên công ty thám tử về thời gian cho kết quả, thông báo kết quả cho bạn hàng ngày hay theo tuần. Đặc biệt thông tin chỉ cung cấp duy nhất cho bạn – là người ký hợp đồng và không được tiết lộ cho bất cứ ai khác.

9, Hình thức thanh toán chi phí dịch vụ

Tùy theo từng công ty mà sẽ có hình thức thanh toán khác nhau. Nhưng thông thường bạn sẽ ứng trước 1 phần chi phí, sau đó khi có kết quả sẽ thanh toán nốt. Điều này sẽ có lợi hơn cho bạn, đồng thời kích hích bên dịch vụ hoàn thành công việc tốt hơn. Còn nếu họ ép thanh toán 1 lần tất cả khi chưa xong việc thì nên cân nhắc.

10, Lựa chọn thám tử tư Thăng Long

Thám tử tư Thăng Long là công ty thám tử số 1 Việt Nam hiện nay. Công ty có hơn chục năm thâm niên, quy tụ đội ngũ thám tử giỏi, đào tạo bài bản cùng thiết bị hiện đại, đã và đang hợp tác với hàng nghìn khách hàng và chưa để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Thám tử tư Thăng Long cam kết chất lượng, hiệu quả công việc, bảo mật tuyệt đối, chi phí minh bạch, có hợp đồng rõ ràng. Đặc biệt sẵn sàng hoàn bù tiền nếu như kết quả không đạt yêu cầu, tạo sự hài lòng cho bạn.