Tình tiết bất ngờ về cái chết của nữ giáo viên Bình Định: bị tố đánh học sinh trước khi tự tử

Đời sống 25/09/2022 13:22

Trước khi cô giáo P. ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định uống thuốc tự tử, phụ huynh một học sinh đã đến trường gây áp lực, yêu cầu làm rõ việc con của họ bị cô đánh.

Sáng 25-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo của Phòng Giáo dục - Đào tạo về vụ việc cô V.T.H.P (33 tuổi; quê ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), giáo viên Trường THCS Hải Cảng, uống thuốc tự tử. Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo nhiều đồng nghiệp trong trường, cô V.T.H.P có hoàn cảnh rất đáng thương. Cụ thể, trong khi cô P. dạy học tại TP Quy Nhơn thì chồng cô làm việc ở tỉnh Gia Lai, còn con trai duy nhất được gửi cho bà ngoại ở tỉnh Lâm Đồng chăm sóc. Do điều kiện khó khăn nên vài tháng, thậm chí có khi đến cả năm, vợ chồng cô P. cùng con trai mới được gặp nhau một lần.

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 Khu vực phát hiện thi thể cô P. Ảnh: Lao Động

Về công việc, cô P. được nhiều phụ huynh và đồng nghiệp nhận xét là một người hiền lành, dễ thương, tận tụy với nghề và hết lòng vì học sinh.

Một số đồng nghiệp cho biết trước khi phát hiện cô P. tử vong do uống thuốc tự tử không lâu, một phụ huynh học sinh đã đến trường gây áp lực, yêu cầu làm rõ việc con họ bị cô đánh. Giải thích về vụ việc, cô P. cho biết do em học sinh này đến lớp không ghi bài, về nhà không làm bài tập nên cô chỉ đánh nhẹ với mục đích răn đe là chính. Trong khi vụ việc này vẫn đang được giải quyết thì nhà trường nhận được thông tin cô P. mất tích rồi tử vong. 

Trước đó, báo Lao Động đưa tin, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, nơi cô giáo P. tử vong, lực lượng chức năng phát hiện tờ giấy nghi “thư tuyệt mệnh” do cô P. để lại.

Theo nội dung tờ giấy mà cô P. để lại, phần đầu ghi lại công việc và những áp lực trong việc giảng dạy của cô P..

Tình tiết bất ngờ về cái chết của nữ giáo viên Bình Định: bị tố đánh học sinh trước khi tự tử - Ảnh 2
 Lá thư tuyệt mệnh để lại. Ảnh: Lao Động

Cụ thể, trên tờ giấy viết: “Sau những áp lực công việc mà giáo viên phải làm như lên lớp, giảng dạy, chủ nhiệm, kế hoạch bài dạy, ra đề thi, chấm kiểm tra, ráp phách và sau cùng so điểm. Hồi hộp không biết có tên mình sai sót trong đó không. Trong khi thời gian quá ít mà lượng công việc quá nhiều

Những công việc trên em đều làm được hết. Cẩn thận được hết. Nhưng có một việc mà em không thể chấp nhận được đó là điều khiến em phải ra đi hôm nay...".

Trong thư, cô P. có đề cập đến chuyện gia đình, việc giải quyết căn nhà của 2 vợ chồng...

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