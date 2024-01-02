Tin tức thời tiết hôm nay ngày 02/01/2024: Khu vực Hà Nội trời rét và có sương mù về sáng, TP Hồ Chí Minh sáng nắng, chiều tối có mưa rào

Dẫn theo thông tin từ Tạp chí Công Thương, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 02/01/2024 tại khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 24 - 26 độ , không thay đổi so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 72 - 86% , mật độ mây 88 - 99% .

- Sáng và chiều nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng sáng sớm có sương mù, trời rét, trưa chiều hửng nắng.

- Hướng gió: Đông đến Đông Nam đạt vận tốc 6 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 13 - 24 km/h.

- Dự báo chỉ số tia cực tím (UV): Trong hôm nay, các quận huyện trên thành phố Hà Nội đều có chỉ số UV cao nhất trong ngày ở mức rất cao (7.8 - 9.5) và xảy ra phổ biến trong khoảng từ 14h00 - 16h00.

Ban đêm

- Tối và đêm hôm nay, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, trời rét.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 18 - 19 độ, không thay đổi so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 91 - 92%, mật độ mây 84 - 93%.

- Hướng gió: Đông Nam đạt vận tốc 7 - 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 17 - 26 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 02/01/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 02/01/2024 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ít mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa.

Ban ngày

- Sáng và chiều nay, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh có mây, trời nắng, riêng chiều và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 34 - 35 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến 49 - 66%, mật độ mây 40 - 78%.

- Hướng gió: Đông Bắc đến Tây Tây Nam có vận tốc 6 - 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15 - 22 km/h.

- Dự báo chỉ số UV: Trong hôm nay, các quận huyện Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến đều có chỉ số UV cực đại tiềm năng có nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Ban đêm

- Tối và đêm hôm nay, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, trời trong xanh, không mưa.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 25 - 28 độ, không thay đổi so với đêm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 72 - 86%, mật độ mây 18 - 35%.

- Hướng gió: Đông Nam đến Đông Đông Nam đạt vận tốc 6 - 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 13 - 22 km/h.

Dẫn theo thông tin từ Tuổi Trẻ, Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 25-28 độ C

Hôm nay 2-1, thời tiết cả nước ngày nắng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-20 C, cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, mưa rào rải rác. Phía nam có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.