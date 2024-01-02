Tin tức thời tiết hôm nay ngày 02/01/2024: Khu vực Hà Nội trời rét và có sương mù về sáng, TP Hồ Chí Minh sáng nắng, chiều tối có mưa rào

Đời sống 02/01/2024 09:04

Hôm nay ngày 2/1/2024, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khu vực Bắc Bộ từ khuya nay sẽ đón không khí lạnh tăng cường, thành phố Hồ Chí Minh sáng nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết hôm nay ngày 02/01/2024 tại Hà Nội  

Dẫn theo thông tin từ Tạp chí Công Thương, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 02/01/2024 tại khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng.

Ban ngày

 -  Sáng và chiều nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng sáng sớm có sương mù, trời rét, trưa chiều hửng nắng.

Tin tức thời tiết hôm nay ngày 02/01/2024: Khu vực Hà Nội trời rét và có sương mù về sáng, TP Hồ Chí Minh sáng nắng, chiều tối có mưa rào - Ảnh 1
Ngày 02/01/2024 tại khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng - Ảnh: Internet

 -  Nhiệt độ dao động trong khoảng 24 - 26 độ, không thay đổi so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 72 - 86%, mật độ mây 88 - 99%.

 -  Hướng gió: Đông đến Đông Nam đạt vận tốc 6 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 13 - 24 km/h.

 -  Dự báo chỉ số tia cực tím (UV): Trong hôm nay, các quận huyện trên thành phố Hà Nội đều có chỉ số UV cao nhất trong ngày ở mức rất cao (7.8  -  9.5) và xảy ra phổ biến trong khoảng từ 14h00  -  16h00.

Ban đêm

 -  Tối và đêm hôm nay, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, trời rét.

 -  Nhiệt độ dao động trong khoảng 18 - 19 độ, không thay đổi so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 91 - 92%, mật độ mây 84 - 93%.

 -  Hướng gió: Đông Nam đạt vận tốc 7 - 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 17 - 26 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 02/01/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 02/01/2024 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ít mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa.

Ban ngày

 -  Sáng và chiều nay, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh có mây, trời nắng, riêng chiều và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

 -  Nhiệt độ dao động trong khoảng 34 - 35 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến 49 - 66%, mật độ mây 40 - 78%.

 -  Hướng gió: Đông Bắc đến Tây Tây Nam có vận tốc 6 - 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15 - 22 km/h.

 -  Dự báo chỉ số UV: Trong hôm nay, các quận huyện Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến đều có chỉ số UV cực đại tiềm năng có nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Ban đêm

 -  Tối và đêm hôm nay, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, trời trong xanh, không mưa.

 -  Nhiệt độ dao động trong khoảng 25 - 28 độ, không thay đổi so với đêm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 72 - 86%, mật độ mây 18 - 35%.

 -  Hướng gió: Đông Nam đến Đông Đông Nam đạt vận tốc 6 - 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 13 - 22 km/h.

Dẫn theo thông tin từ Tuổi Trẻ, Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 25-28 độ C

Tin tức thời tiết hôm nay ngày 02/01/2024: Khu vực Hà Nội trời rét và có sương mù về sáng, TP Hồ Chí Minh sáng nắng, chiều tối có mưa rào - Ảnh 2

Hôm nay 2-1, thời tiết cả nước ngày nắng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-20 C, cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, mưa rào rải rác. Phía nam có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Sau 1 tuần rét đậm, thời tiết khu vực miền Bắc trong 3 ngày tới thế nào?

Sau 1 tuần rét đậm, thời tiết khu vực miền Bắc trong 3 ngày tới thế nào?

Trong sáng nay, lúc 6h, nhiệt độ đo tại trạm khí tượng Hà Đông (Hà Nội) đạt mức 15,6 độ và sẽ tăng 0.5-1,5 độ trong 1-2 giờ tới.

Xem thêm
Từ khóa:   dự báo thời tiết thời tiết ngày 2/1/2024 thời tiết hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 4 giờ 58 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu