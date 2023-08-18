Sau một thời gian lâm bệnh, mẹ Hồ Thị Đức đã qua đời, hưởng thọ 85 tuổi. Mẹ Đức có 3 người con trai, trong đó có liệt sĩ Trần Văn Phương (con đầu) hy sinh tại Gạc Ma.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Tối 17/8, thông tin từ UBND P.Quảng Phúc (TX.Ba Đồn, Quảng Bình), cho biết "người mẹ Gạc Ma" Hồ Thị Đức đã qua đời.

Sau một thời gian lâm bệnh, mẹ Hồ Thị Đức đã qua đời, hưởng thọ 85 tuổi. Mẹ Đức có 3 người con trai, trong đó có liệt sĩ Trần Văn Phương (con đầu) hy sinh tại Gạc Ma.

Ông Lê Hữu Thảo, Trưởng ban liên lạc Gạc Ma, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến mẹ Hồ Thị Đức.

"Liệt sĩ Trần Văn Phương hy sinh khi cùng anh em bảo vệ đảo Gạc Ma. Vì thế may mắn trở về, chúng tôi thay liệt sĩ Phương làm con mẹ để mẹ bớt đi nỗi đau mất con. Nay mẹ mất chúng tôi cũng sẽ về bên mẹ", ông Thảo nói với báo Thanh Niên.

"Người mẹ Gạc Ma" Hồ Thị Đức (ở giữa) lúc sinh thời - Ảnh: Báo Thanh Niên

Sau khi sự kiện Gạc Ma kết thúc, mẹ Đức được các cựu binh Gạc Ma xem như một người mẹ chung và được gọi với tên gọi "người mẹ Gạc Ma".

Suốt nhiều năm qua, đến dịp kỷ niệm ngày diễn ra sự kiện Gạc Ma, các cựu binh lại tổ chức đến thăm hỏi mẹ Đức, đưa mẹ đi thăm viếng ngôi mộ gió của liệt sĩ Trần Văn Phương.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, lễ phát tang sẽ được thực hiện sáng 18/8, lễ viếng được tổ chức cùng ngày.

Trưởng Ban liên lạc cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo cho biết, Ban liên lạc khu vực Quảng Bình, Hà Tĩnh đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ tang mẹ Hồ Thị Đức một cách trang trọng, chu đáo.

Mẹ Đức có 3 người con trai, người đầu là Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, con thứ hiện đang phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển, người con út ở nhà phụng dưỡng mẹ Đức.

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