Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 em học sinh bị đuối nước được gia đình báo mất tích vào ngày hôm qua.

Theo thông tin từ báo Công Luận, sáng nay (21/7), Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, sáng cùng ngày cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 em học sinh bị đuối nước trong 3 người nghi bị mất tích dưới sông Lam đoạn qua địa bàn. Đây là những em học sinh được gia đình báo mất tích vào ngày hôm qua.

Hai xe đạp được phát hiện trên bờ sông - Ảnh: Báo Công Luận

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, trước đó, vào trưa ngày 20/7, em H.H.T. (17 tuổi), em H.H.Tr (11 tuổi, em trai T.) và em T.H.Đ (11 tuổi, cùng trú tại thôn 2, xã Thạch Sơn) rủ nhau đạp xe đi chơi. Đến chiều cùng ngày, không thấy các em về, người thân hốt hoảng đi tìm kiếm.



Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực tìm kiếm tung tích của nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trong lúc đi tìm, mọi người phát hiện dép, quần áo, xe đạp của các cháu ở trên bãi sông Lam, gần khu vực bến đò xã Thạch Sơn.

Nghi các em đã xuống sông Lam để tắm, trong đêm, các lực lượng chức năng, người thân đã dùng thuyền chạy dọc sông, dùng câu vương rà trên sông để tìm kiếm.

Tuy nhiên, do trên địa bàn trời mưa to nên công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

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