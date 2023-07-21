Thiếu niên 16 tuổi đánh chết người vì ăn xong không chịu dọn chén bát

Đời sống 21/07/2023 11:51

Nhắc nhở K. dọn dẹp sau khi ăn nhưng K. không làm còn khiêu khích lại, M. bèn vào bếp lấy khúc củi gỗ rồi đánh mạnh vào đỉnh đầu của K. khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 21/7, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đinh Văn M. (SN 2007, trú làng Tơ Kơr, xã Sơ Pai, huyện KBang, tỉnh Gia Lai) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 14/1/2023, Đinh Văn M. đang đánh bài cùng nhóm bạn tại lán trại khai thác cây cao su thuộc khoảnh 3, tiểu khu 640, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Lúc này, Hoàng Văn K. (trú thôn 4, đều ở xã Sơ Pai, huyện KBang, tỉnh Gia Lai) đến đứng sau lưng M. xem đánh bài.

Thiếu niên 16 tuổi đánh chết người vì ăn xong không chịu dọn chén bát - Ảnh 1
Bị cáo Đinh Văn M. tại phiên tòa xét xử - Ảnh: VTC News

Thấy K. ăn xong nhưng không dọn dẹp đồ ăn và chén bát nên M. nhắc K. dọn dẹp. Tuy nhiên, K. không chịu dọn, thậm chí còn khiêu khích và chửi M.

Bực tức trước thái độ của K., M. vào bếp lấy khúc củi gỗ rồi đánh mạnh vào vùng đỉnh đầu của K. khiến nạn nhân mất máu nhiều.

Sau khi được mọi người can ngăn, băng bó vết thương xong, K. lên chòi rẫy, nằm võng nghe nhạc.

Dẫn tin từ báo Công Lý, đến khoảng 11 giờ ngày 15/01/2023, anh Nguyễn Đình S., đến lán trại, nghe sự việc anh K. bị M. đánh vào đầu nên kiểm tra thì thấy anh K. nằm bất động.

Anh S. gọi mọi người đưa anh K. ra đường và gọi xe ô tô đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Ngày 16/01/2023, anh K. tử vong do chấn thương sọ não.

Sau đó, Đinh Văn M. đã đến Công an xã Sơ Pai, huyện KBang, tỉnh Gia Lai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khi thực hiện hành vi phạm tội M. mới được 15 tuổi.

Hành vi của Đinh Văn M. đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn M. 8 năm tù về tội “Giết người”.

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