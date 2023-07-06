Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện tại đang điều tra nguyên nhân dẫn đến một người đàn ông chết trong nhà vệ sinh trên địa bàn huyện Gò Công Đông.
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Dẫn theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 6-7, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân dẫn đến một người đàn ông chết trong nhà vệ sinh trên địa bàn huyện Gò Công Đông.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 5-7, ông Nguyễn Phúc Thuần (53 tuổi, ngụ xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) cùng với anh Trần Thanh Hồng (41 tuổi, công an viên) đến nhà của anh Nguyễn Phúc Thạo (40 tuổi, ngụ cùng địa phương - em ruột ông Thuần) để làm thủ tục bàn giao đất.
Theo thông tin từ báo VietNamNet, tại đây, ông Thuần và anh Hồng phát hiện bên trong nhà vệ sinh của anh Thạo có một bộ xương người.
Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng bộ xương trên là của anh Thạo. Anh Thạo sống một mình trong căn nhà nói trên. Từ tháng 12/2022 đến nay, anh này đóng cửa nhà bỏ đi và không ai liên lạc được.
Hiện cơ quan công an đang giám định ADN để xác định chính xác danh tính của nạn nhân.