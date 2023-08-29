Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ ở TP. Đông Hà (Quảng Trị). Gia đình cho biết, trước khi mất, người này để lại tâm thư dặn dò chồng và 2 con nhỏ.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 29/8, ông Hồ Chí Tiến - Trưởng khu phố 8 (phường 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa có một người phụ nữ đuối nước tử vong. Địa phương đang phối hợp với người dân và gia đình lo hậu sự cho người này.

Theo đó, lúc 20h45 tối 28/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo việc phát hiện một người phụ nữ bị đuối nước tại khu vực sông Nhà Vàng (một nhánh nhỏ của sông Vĩnh Phước, đoạn trước chùa Nhà Vàng, thuộc phường Đông Lương, TP. Đông Hà).

Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đưa thi thể bà L. lên bờ - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Quảng Trị, nhận được tin báo, đơn vị này đã khẩn trương điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Danh tính người này là bà B.T. L. (sinh năm 1982), trú tại Khu phố 8, Phường 5, TP. Đông Hà.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số vật dụng cá nhân như túi xách, giày.

Được biết, bà L. làm việc tại một cơ quan nhà nước, hiện có hai con nhỏ đang học lớp 2 và lớp 5, gia cảnh khó khăn. Trước khi mất, bà L. có để lại những tin nhắn dặn dò chồng và hai con.

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