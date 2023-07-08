Thương tâm: Nam sinh lớp 11 TP Hòa Bình gặp nạn tử vong trên sông Đà

Đời sống 08/07/2023 10:27

Ngày 8/7, UBND phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến Đ.H.M (SN 2006, học sinh lớp 11) tử vong khi tắm cùng 7 người bạn tại khu vực sông Đà.

Theo thông tin từ báo Giao thông, khoảng 17h30 ngày 7/7, UBND phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) nhận được tin báo từ Công an phường về việc nam sinh Đ.H.M. (SN 2006, trú tại tổ 14, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đang là học sinh lớp 11 trường THPT Công nghiệp TP Hòa Bình bị đuối nước tử vong khi tắm sông Đà cùng 7 người bạn tại khu vực tổ 7, phường Thịnh Lang.

Thương tâm: Nam sinh lớp 11 TP Hòa Bình gặp nạn tử vong trên sông Đà - Ảnh 1
Khúc sông nơi xảy ra vụ đuối nước - Ảnh: Báo Giao thông

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo, cán bộ UBND và Công an phường Thịnh Lang, cùng các lực lượng chức năng, đã có mặt ngay lập tức tại hiện trường xảy ra vụ việc để chỉ đạo, huy động các lực lượng cùng nhân dân tìm kiếm nạn nhân.

Theo nguồn tin từ báo Lao động, đến 18h cùng ngày (7/7), đã tìm được thi thể nạn nhân và tiến hành thủ tục theo quy định.

Thương tâm: Nam sinh lớp 11 TP Hòa Bình gặp nạn tử vong trên sông Đà - Ảnh 2
Công an có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Lao động

Ngày 5/4, UBND phường Thịnh Lang đã có thông báo về việc phòng chống đuối nước trên địa bàn phường Thịnh Lang và các phường lân cận. Đồng thời, địa phương tổ chức các cuộc ra quân tuyên truyền và vận động người dân không tắm sông, thực hiện cắm biển cảnh báo dọc bờ sông. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa chấp hành dẫn đến sự việc đau lòng như trên.

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