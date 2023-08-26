Thương tâm: Hàng xóm lùi ô tô vào nhà, vô tình cán tử vong bé trai 17 tháng tuổi

Đời sống 26/08/2023 08:10

Khi đến cổng, tài xế điều khiển cho xe lùi để vào nhà thì vô tình tông trúng bé trai 17 tháng tuổi nhà hàng xóm đang chạy băng qua đường.

Theo thông tin từ Vietnamnet, khuya 25/8, Công an thị xã Bến Cát đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một bé trai 17 tháng tuổi tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu từ một số người dân tại hiện trường, khoảng 20h tối 25/8, một người đàn ông điều khiển xe ô tô bán tải về nhà ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Khi đến cổng, tài xế điều khiển cho xe lùi để vào nhà thì vô tình tông trúng bé trai 17 tháng tuổi nhà hàng xóm đang chạy băng qua đường.

Va chạm làm bé trai bị tông ngã xuống đường. Phát hiện sự việc tài xế đã xuống xe kiểm tra thì bé trai này đã tử vong.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Thương tâm: Hàng xóm lùi ô tô vào nhà, vô tình cán tử vong bé trai 17 tháng tuổi - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trước đó, ngày 16/8, Công an TP. Thuận An, Bình Dương cho biết đã vào cuộc làm rõ vụ việc ông N.V.T. (38 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) lái ô tô vô tình cán chết con ruột. Nạn nhân là bé gái N.P.A., 2 tuổi.

Sự việc xảy ra khoảng 18h ngày 15/8. Sau giờ làm việc, ông T. lái chiếc ô tô Ford EcoSport, biển số Bình Dương về nhà tại TP Thuận An. 

Lúc này, bé A. đang chơi ở sân nhà, nhưng khi lái xe vào sân, ông đã vô tình cán qua người con gái.

Ông T. cùng hàng xóm đưa bé gái đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo lời khai ban đầu của các nhân chứng, đây là tai nạn do vô tình. Tuy nhiên, công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ vụ việc. 

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