Ngày 23/8, thông tin từ Công an huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Nay Long về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
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Dẫn theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự đối với Nay Long (SN 1999, trú buôn Ia Hly, xã Krông Năng, huyện Krông Pa) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Trước đó, khoảng 14h30 ngày 17/8, Công an huyện Krông Pa nhận được tin báo tố giác tội phạm của người dân về việc cháu R.L.H.M. (SN 2011, trú xã Ia Rsai, huyện Krông Pa) bị 1 đối tượng chưa rõ lai lịch đe dọa, sử dụng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm khi cháu M. đi lấy nước ở suối Ea Rsai, thuộc địa giới hành chính buôn Chư Jú, Ia Rsai.
Theo thông tin từ Báo Công Lý, đến khoảng 17h cùng ngày, Công an huyện Krông Pa đã xác định nghi phạm và tạm giữ hình sự Nay Long về hành vi hiếp dâm cháu M.
Tại cơ quan Công an, Nay Long đã khai nhận hành vi phạm tội. Đối tượng này đã có 1 tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em vào năm 2014, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào năm 2021.
Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.