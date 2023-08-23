Theo lời của hàng xóm, ông H.X.H. là chủ một trại heo, gia đình nạn nhân sống hòa đồng với mọi người xung quanh và ngày thường không xảy ra xích mích gì lớn.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 23/8, rất đông người dân có mặt tại cổng ngôi nhà ở thôn Vĩnh Đông (xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) của gia đình ông H.X.H. (SN 1971). Trên mặt nhiều người còn rõ sự bàng hoàng trước cái chết bất thường của vợ và 3 người con ông Hải. Hàng xóm cho biết, con gái lớn của ông H.X.H. đang học tại một trường đại học ở Huế, vừa về nhà cách đây 4 ngày, con gái út 1 tuần nữa sẽ vào lớp 5. Vợ chồng ông H.X.H. làm chủ trại heo, cuộc sống khá giả, ngày thường không xảy ra xích mích gì lớn.

Hiện, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: VTC News "Vợ chồng ai cũng hòa đồng, con cái học giỏi, vợ chồng siêng năng, chăm chỉ nhưng không biết sao lại xảy ra sự việc trên." - một người hàng xóm cho biết với VTC News. Hàng xóm tiết lộ thêm, vợ chồng ông Hải có liên quan đến nợ nần. Gần đây, người vợ có dấu hiệu trầm cảm.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, hàng xóm phát hiện căn nhà của gia đình ông H.X.H (SN 1971, ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam) có nhiều biểu hiện bất thường nên đã vào xem. Tại đây, người dân địa phương bàng hoàng khi thấy nhiều người trong gia đình ông H.X.H nằm bất động. Khi lực lượng chức năng địa phương tới hiện trường đã xác định vợ của ông H.X.H và 3 người con (đều là nữ) đã tử vong, còn ông H.X.H cũng đang thoi thóp. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa ông H.X.H tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu. Người dân tập trung theo dõi vụ việc tại nhà ông H.X.H. - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo vị lãnh đạo UBND xã Cam An Nam, người con gái lớn của ông H.X.H đang học một trường đại học tại Huế, người con nhỏ nhất đang học trung học cơ sở. Hiện Công an huyện Cam Lâm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành phong tỏa căn nhà để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bàng hoàng phát hiện 4 mẹ con tử vong bất thường trong nhà ở Khánh Hòa Lãnh đạo UBND xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ 4 người trong một gia đình tử vong.

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