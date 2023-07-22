Thương tâm: Ba học sinh tiểu học đuối nước khi theo cha mẹ đi chăn bò thuê

Đời sống 22/07/2023 13:51

Ngày 22/7, Chủ tịch UBND xã Ia Le (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 3 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, ngày 21/7, ba em nhỏ gồm Rcom Hdiu (SN 2016, học sinh lớp 1), Rmah Him (SN 2012, học sinh lớp 4) và Siu HYem (SN 2013, học sinh lớp 4, cùng Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai) theo cha mẹ đi chăn bò thuê.

Thương tâm: Ba học sinh tiểu học đuối nước khi theo cha mẹ đi chăn bò thuê - Ảnh 1
Hiện trường vụ đuối nước - Ảnh: Báo Gia Lai

Sau đó, các em đã cùng tắm tại hồ chứa nước thuộc địa bàn xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh. Sau khi không thấy các con đâu, người nhà vội đi tìm. Đến khoảng 14h cùng ngày (21/7), người dân phát hiện thi thể các em đã tử vong do đuối nước dưới hồ.

Ngay khi xảy ra vụ việc, ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. Đồng thời, UBND xã Ia Le cũng hỗ trợ 1 triệu đồng/nạn nhân.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Nghệ An, trưa ngày 20/7, 2 anh em ruột gồm H.H.T (17 tuổi) và H.H.Tr. (11) cùng em T.H.Đ (11 tuổi) trú tại thôn 2, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An rủ nhau đạp xe đi chơi. Đến khoảng 22h cùng ngày (20/7), không thấy các em trở về nên người thân đã báo cáo với chính quyền địa phương và tổ chức đi tìm kiếm. Trong lúc đi tìm, người dân phát hiện dép, quần áo, xe đạp của các em trên bãi sông Lam, gần khu vực bến đò xã Thạch Sơn.

Thương tâm: Ba học sinh tiểu học đuối nước khi theo cha mẹ đi chăn bò thuê - Ảnh 2
Thương tâm: Ba học sinh tiểu học đuối nước khi theo cha mẹ đi chăn bò thuê - Ảnh 3
Thi thể các nạn nhân được đưa lên bờ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sau những nỗ lực, tìm kiếm, đến 15h30 ngày 21/7 cả 3 em học sinh bị đuối nước gồm đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

 

Nghẹn lòng hình ảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' trong vụ 3 học sinh đuối nước trên sông Lam

Nghẹn lòng hình ảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' trong vụ 3 học sinh đuối nước trên sông Lam

Ngày 22/7, chính quyền địa phương xã Thạch Sơn (Nghệ An) cho biết, đã tìm thấy 3 thi thể học sinh đuối nước dưới dòng sông Lam.

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Từ khóa:   đuối nước 3 học sinh tắm hồ

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