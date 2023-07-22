Nghẹn lòng hình ảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' trong vụ 3 học sinh đuối nước trên sông Lam

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, sau nhiều nổ lực tìm kiếm, ngày 22/7, chính quyền địa phương xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã tìm thấy 3 thi thể học sinh đuối nước. Lực lượng chức năng đã bàn giao các em cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương.

Bàn thờ, di ảnh hai anh em Hoàng Hữu Quang và Hoàng Hữu Trường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Khoảng 9h30 ngày 21/7, thi thể của em Trần Văn Hải Đăng (12 tuổi, trú xã Thạch Sơn) được tìm thấy trên sông Lam. Đến chiều cùng ngày (21/7), thi thể 2 anh em ruột Hoàng Hữu Quang (17 tuổi), Hoàng Hữu Trường (12 tuổi, đều ngụ xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cũng được đưa lên từ sông Lam (đoạn chảy qua huyện Anh Sơn), ông Hoàng Hữu Dung cùng vợ òa khóc rồi ngất xỉu. Lực lượng y tế, người dân túc trực động viên bố, mẹ của các em xấu số.