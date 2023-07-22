Nghẹn lòng hình ảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' trong vụ 3 học sinh đuối nước trên sông Lam

Ngày 22/7, chính quyền địa phương xã Thạch Sơn (Nghệ An) cho biết, đã tìm thấy 3 thi thể học sinh đuối nước dưới dòng sông Lam.
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Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, sau nhiều nổ lực tìm kiếm, ngày 22/7, chính quyền địa phương xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã tìm thấy 3 thi thể học sinh đuối nước. Lực lượng chức năng đã bàn giao các em cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương.
Khoảng 9h30 ngày 21/7, thi thể của em Trần Văn Hải Đăng (12 tuổi, trú xã Thạch Sơn) được tìm thấy trên sông Lam. Đến chiều cùng ngày (21/7), thi thể 2 anh em ruột Hoàng Hữu Quang (17 tuổi), Hoàng Hữu Trường (12 tuổi, đều ngụ xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cũng được đưa lên từ sông Lam (đoạn chảy qua huyện Anh Sơn), ông Hoàng Hữu Dung cùng vợ òa khóc rồi ngất xỉu. Lực lượng y tế, người dân túc trực động viên bố, mẹ của các em xấu số.
Chứng kiến ba chiếc quan tài để bên dòng sông Lam nước đục ngầu cuộn chảy, người dân cũng rưng rưng nước mắt.
Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chị Trần Thị Hoa- Chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã Thạch Sơn cho biết: Hoàn cảnh hai gia đình của ba em rất khó khăn. Vợ chồng ông Hoàng Hữu Dung (bố của cháu Quang và cháu Trường) có ba con, con đầu đã lấy chồng, nay cả hai con trai cùng ra đi về nơi chín suối.
Ông Dung bị bệnh sán não mấy năm nay và vừa vay mượn tiền đi Hà Nội phẩu thuật. Bà Hoa (vợ ông Dung) sức khỏe yếu nhưng phải cố gắng đi giúp việc nhà cho người khác để có tiền chữa chạy bệnh cho chồng và nuôi con. Hai con là niềm hy vọng của vợ chồng ông Dung nhưng nay cả hai đều ra đi...
Hiện hội Chữ thập đỏ xã Thạch Sơn đang kêu gọi mọi người các nhà hảo tâm ủng hộ hai gia đình lo hậu sự cho các cháu Thắng, Trường, Hải Đăng.