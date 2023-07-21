Do trên địa bàn trời mưa to nên công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Cho đến 9h sáng nay, tung tích của 3 em vẫn chưa được tìm thấy.
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Theo thông tin từ báo Nghệ An, trưa ngày 20/7, các em Trần Hải Đ. (11 tuổi), Hoàng Hữu Th. (17 tuổi), Hoàng Hữu Tr. (11 tuổi) trú tại thôn 2, xã Thạch Sơn rủ nhau đi chơi. Buổi chiều cùng ngày không thấy các em về nhà, người thân đã hoảng hốt đi tìm. Hoàng Hữu Th. và Hoàng Hữu Tr. là 2 anh em ruột.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Thạch Sơn cùng người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Đêm 20/7, mọi người đã phát hiện dép, quần áo, xe đạp của các em trên bãi sông Lam khu vực bến đò xã Thạch Sơn.
Dẫn tin từ VietNamNet, nghi ngờ các em đã xuống sông Lam để tắm rồi mất tích nên các lực lượng chức năng đã dùng thuyền chạy dọc sông, dùng câu vương rà trên sông.
Tuy nhiên, do trên địa bàn trời mưa to nên công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Cho đến 9h sáng nay, tung tích của 3 em vẫn chưa được tìm thấy.