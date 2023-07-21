Danh tính 3 nạn nhân bị cẩu tháp đè tại Bắc Giang

Đời sống 21/07/2023 10:02

Trong lúc công nhân đang lắp đặt cẩu tháp thì bất ngờ chân cẩu nghiêng rồi đổ sập về hướng các công nhân đang thi công dưới chân tháp khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, liên quan đến sự cố sập cẩu tháp khiến 3 người bị thương xảy ra vào ngày 17/7 tại Bắc Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện cả 3 nạn nhân đều đã hồi phục sức khỏe tốt và có thể sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Danh tính 3 nạn nhân bị cẩu tháp đè tại Bắc Giang - Ảnh 1
Hiện trường vụ sập cẩu tháp tại Bắc Giang khiến 3 người bị thương - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Theo đó, 3 công nhân bị thương trong sự cố trên bao gồm: Phạm Văn T. (sinh năm 1994), bị chấn thương phần mềm ở đầu và bả vai; Nguyễn Đăng X. (sinh năm 1986) bị vết thương nhẹ tại một số phần mềm ngoài da; Dương Đình H. (sinh năm 1995) chấn thương nhẹ tại lưng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị thi công đã báo cáo sự việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Đồng thời đưa các nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc II (Bắc Ninh) sơ cứu ban đầu. Sau đó, anh X. và anh H. được đưa lên Bệnh viện Xây Dựng; anh T. được đưa lên Bệnh viện Bạch Mai (cùng thành phố Hà Nội) điều trị.

Dẫn tin từ báo Giao Thông, ngày 17/7, trong lúc công nhân đang lắp đặt cẩu tháp tại dự án thì bất ngờ chân cẩu nghiêng rồi đổ sập về hướng các công nhân đang thi công dưới chân tháp khiến 3 người bị thương.

Danh tính 3 nạn nhân bị cẩu tháp đè tại Bắc Giang - Ảnh 2
Chân đế giàn cẩu lật đổ làm 3 người bị thương - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo kiểm tra, khắc phục hậu quả vụ việc.

Đơn vị thi công dự án này là Ricons; đơn vị lắp cẩu tháp là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thiết bị Đại Lực.

Hiện, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan tập trung hỗ trợ chữa trị cho người lao động. Được biết, Foxconn là một trong những hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới.

Nhà máy Foxconn tại KCN Quang Châu (Bắc Giang) do Ricons khởi công là nhà máy thứ 5 của tập đoàn này tại Việt Nam.

Xót lòng cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh: Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng của tài xế xe công nghệ với bố mẹ trước khi bị sát hại dã man

Xót lòng cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh: Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng của tài xế xe công nghệ với bố mẹ trước khi bị sát hại dã man

Vụ án mạng khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ trước sự máu lạnh của kẻ thủ ác, đồng thời cũng là sự thương xót cho nam tài xế xấu số.

Xem thêm
Từ khóa:   sập cẩu tháp 3 nạn nhân sập cẩu tháp ở Bắc Giang

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi