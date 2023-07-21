Trong lúc công nhân đang lắp đặt cẩu tháp thì bất ngờ chân cẩu nghiêng rồi đổ sập về hướng các công nhân đang thi công dưới chân tháp khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, liên quan đến sự cố sập cẩu tháp khiến 3 người bị thương xảy ra vào ngày 17/7 tại Bắc Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện cả 3 nạn nhân đều đã hồi phục sức khỏe tốt và có thể sẽ xuất viện trong vài ngày tới. Hiện trường vụ sập cẩu tháp tại Bắc Giang khiến 3 người bị thương - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống Theo đó, 3 công nhân bị thương trong sự cố trên bao gồm: Phạm Văn T. (sinh năm 1994), bị chấn thương phần mềm ở đầu và bả vai; Nguyễn Đăng X. (sinh năm 1986) bị vết thương nhẹ tại một số phần mềm ngoài da; Dương Đình H. (sinh năm 1995) chấn thương nhẹ tại lưng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị thi công đã báo cáo sự việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Đồng thời đưa các nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc II (Bắc Ninh) sơ cứu ban đầu. Sau đó, anh X. và anh H. được đưa lên Bệnh viện Xây Dựng; anh T. được đưa lên Bệnh viện Bạch Mai (cùng thành phố Hà Nội) điều trị. Dẫn tin từ báo Giao Thông, ngày 17/7, trong lúc công nhân đang lắp đặt cẩu tháp tại dự án thì bất ngờ chân cẩu nghiêng rồi đổ sập về hướng các công nhân đang thi công dưới chân tháp khiến 3 người bị thương.

Chân đế giàn cẩu lật đổ làm 3 người bị thương - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo kiểm tra, khắc phục hậu quả vụ việc. Đơn vị thi công dự án này là Ricons; đơn vị lắp cẩu tháp là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thiết bị Đại Lực. Hiện, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan tập trung hỗ trợ chữa trị cho người lao động. Được biết, Foxconn là một trong những hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới. Nhà máy Foxconn tại KCN Quang Châu (Bắc Giang) do Ricons khởi công là nhà máy thứ 5 của tập đoàn này tại Việt Nam.

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