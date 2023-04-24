Thương cảm: Số phận hẩm hiu của người mẹ tâm thần và đứa con thiểu năng

Đời sống 24/04/2023 10:44

Nhiều người xót xa khi nhắc đến gia cảnh cảnh bần cùng của người mẹ mắc bệnh tâm thần có con trai bị thiểu năng trí tuệ đang sống nương tựa cùng gia đình em dâu

Theo nguồn tin từ báo Hải Dương, nhiều năm nay, mỗi khi nhắc đến gia cảnh của bà Nguyễn Thị Nến (sinh năm 1966) mắc bệnh tâm thần, có con trai Đặng Văn Mười (sinh năm 2000) bị thiểu năng trí tuệ, người dân thôn La Giang, xã Văn Tố (Tứ Kỳ) không khỏi xót xa.

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Mẹ con bà Nến bên ngôi nhà xuống cấp - Ảnh: Báo Hải Dương

Gia đình sống trong căn nhà cấp bốn chật chội, xuống cấp, đậm mùi ẩm mốc, bà Nến ngồi trên giường thơ thẩn một mình, đôi lúc lại ngước ánh mắt ngây dại và cười nói vô hồn. Con trai bà Nến là anh Đặng Văn Mười năm nay 23 tuổi nhưng ngờ nghệch chỉ như một đứa trẻ 4-5 tuổi. 
Được biết, bà Nến sinh được 2 người con, một trai, một gái. Cô con gái lớn Đặng Thị Nhung (sinh năm 1995) lấy chồng ở huyện Thanh Hà. Hoàn cảnh gia đình chị Nhung cũng khó khăn nên không giúp gì nhiều được cho mẹ, cho em. 

Em dâu bà Trần Thị Thắm cho biết, bà Nến bị bệnh thần kinh từ 8 năm trước, khi ông Đặng Văn Nịt (chồng bà Nến) còn sống. Những lần phát bệnh, bà thường hay đi lang thang ra gốc cây gần nhà để nằm. Ông Nịt cũng đã nhiều lần đưa bà đi điều trị tại Bệnh viên Tâm thần Hải Dương nhưng chỉ được một thời gian ngắn bệnh lại tái phát. Năm 2016, ông Nịt mất, bệnh của bà Nến ngày một trở nặng. Từ đó đến nay, bà Nến cũng chỉ ngồi một chỗ, vệ sinh không thể chủ động, mọi việc đều phải nhờ tới các em trong gia đình giúp. 

Thấy hoàn cảnh gia đình như vậy, vợ chồng bà Thắm cùng các con liên hệ nhiều nơi để tìm việc cho anh Mười. Hiện anh Mười cũng đã nhận được công việc phù hợp - nhặt chỉ thời vụ ở một xưởng may với mức lương mỗi tháng chỉ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng. Số tiền đó được vợ chồng bà Thắm gom góp để sau này anh Mười có nguồn vốn lo cho bản thân lúc cần và mục tiêu lớn hơn cả là sửa ngôi nhà đang ở. 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Văn Tố (Tứ Kỳ) ông Nguyễn Văn Thụ cho hay, mẹ con bà Nến là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn nhiều năm. Ngoài dành những phần quà vào dịp lễ, Tết, chế độ bảo trợ với người khuyết tật, địa phương cũng thường xuyên tạo điều kiện quan tâm, nhưng vẫn không làm vơi bớt đi sự khó khăn mà hai mẹ con bà Nến đang gặp phải. 

Tương tự, theo báo Dân trí từng thông tin, cuộc sống bất hạnh của người mẹ tâm thần, khuyết tậ bẩm sinh Đoàn Thị Đào (64 tuổi, trú ở xóm Minh Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và 2 con thiểu năng trí tuệ sống lay lắt bữa no, bữa đói chỉ mong bữa cơm có thịt. Được họ hàng, bà con lối xóm lại phải chung tay để giúp 3 mẹ con người phụ nữ bất hạnh sống qua ngày.

Thương cảm: Số phận hẩm hiu của người mẹ tâm thần và đứa con thiểu năng - Ảnh 2
3 mảnh đời bất hạnh tồn tại trong căn nhà mượn - Ảnh: Báo Dân trí
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