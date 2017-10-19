Trước thông tin cho rằng nam thanh niên vào nhà nghỉ với cô họ rồi tử vong, đại diện công an phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) đã lên tiếng làm rõ sự việc.

Liên quan đến vụ nam thanh niên tử vong sau khi vào nhà nghỉ với người phụ nữ lớn tuổi ngày 18/10, hôm nay đại diện công an phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có cuộc trao đổi với PV Báo Đất Việt. Người này cho biết, nam thanh niên đột tử vì gặp vấn đề về sức khỏe không phải bị sát hại.

"Nếu sự việc có dấu hiệu tội phạm, bắt tạm giam người thì mới cần làm rõ các tình tiết", đại diện công an phường Giáp Bát giải thích.

Trước thông tin cho rằng, người phụ nữ 50 tuổi (quê Thanh Hóa) là cô họ của nạn nhân (30 tuổi, hộ khẩu ở Hòa Bình), phía công an khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Công an phường Giáp Bát cho biết, người phụ nữ lớn tuổi và nam thanh niên cùng đi xuất khẩu lao động nên mới quen biết nhau. Cả hai phát sinh tình cảm và mới về nước gần đây. Hiện tại, vợ nạn nhân vẫn đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chưa về.

Như đã đưa tin, chiều 17/10, nam thanh niên (30 tuổi) vào nhà nghỉ M.L. trên đường Giải Phóng (phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội) cùng người phụ nữ 50 tuổi. Đến chiều 18/10, người phụ nữ hốt hoảng chạy xuống kêu cứu. Nhân viên nhà nghỉ chạy lên kiểm tra và bàng hoàng phát hiện nam thanh niên đã tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Sau khi nhận được thi thể nam thanh niên, gia đình không yêu cầu cơ quan công an khám nghiệm pháp y mà xin đưa nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.