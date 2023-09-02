Hiện trường vụ án mạng là ngôi nhà nằm trong con ngõ sâu ven đê, dân cư sinh sống thưa thớt.

Theo thông tin của Gia đình và xã hội, liên quan tới vụ việc người dân phát hiện 4 người tử vong ở phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định: Do mâu thuẫn từ trước, L.Q.H. đã dùng dao đâm vợ và 2 con đẻ gây tử vong. Sau đó, người đàn ông này đã dùng dao tự đâm mình rồi treo cổ tự tử.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết, gia đình các nạn nhân mới chuyển tới khu vực này sinh sống được vài năm nay.

Được biết, H. có 2 đời vợ (hiện đang sống cùng người vợ thứ hai). Công việc hằng ngày của H. là lái xe chở hàng, còn vợ bán nước giải khát ở khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy. Trước khi xảy ra vụ việc trên, H. thỉnh thoảng có đánh vợ.

Hiện trường vụ án mạng là ngôi nhà nằm trong con ngõ sâu ven đê, dân cư sinh sống thưa thớt. Ảnh: Gia đình và xã hội

Trước đó theo thông tin từ báo Công Lý khoảng 10h ngày 1/9, người thân của L.Q.H gọi điện thoại không thấy ai nghe máy nên đã đến nhà của H ở khu vực bãi Trạm, tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên xem tình hình ra sao. Khi nhìn qua khe cổng, họ phát hiện thấy những dấu hiệu của sự việc chẳng lành nên đã phá cổng vào, đồng thời cấp báo cơ quan Công an.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xuống hiện trường và xác định H cùng với vợ cũ là chị N.T.T và hai con đã tử vong (con gái, SN 2005 và con trai, SN 2013).

Qua khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị N.T.T và hai con do bị vật sắc nhọn tác động vào người. L.Q.H tử vong trong tư thế treo cổ.

Vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

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